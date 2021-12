Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è lo strumento con cui accedere alle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea per la ripartenza.

È un piano che consente di ottenere gli aiuti necessari per risolvere le delicate situazioni create dal Covid 19 in materia di lavoro e socialità.

La sua struttura è molto articolata e occorre capire bene il funzionamento per riuscire a sfruttarne le potenzialità.

Le entrate che potremo avere grazie alla pioggia di euro in arrivo con i fondi PNRR aiuteranno la nostra impresa e la nostra famiglia

Il Governo ha richiesto all’Unione Europea risorse per 191,5 miliardi di euro per ripartire dopo la pandemia.

A questi fondi si affiancheranno i fondi REACT-EU, le risorse nazionali e i Fondi Strutturati della programmazione per il 2021-2027.

L’attuazione del Piano avverrà con la collaborazione dei Ministeri, delle Regioni e degli Enti Locali che dovranno concretizzare i singoli interventi e dare vita alle riforme.

Gli indirizzi scelti sono stati denominati “missioni” e sono in tutto sei.

Riguardano la digitalizzazione, l’innovazione, la competitività e la cultura. Ma anche la rivoluzione verde e la transizione ecologica oltre alle infrastrutture, l’istruzione e la ricerca, l’inclusione e la salute.

Per i giovani è prevista la creazione di una sezione dedicata all’accesso al credito in caso di attività avviate in proprio nel settore turistico.

Il Fondo Impresa Donna ha lo scopo di aumentare le risorse da impiegare nella creazione di aziende che abbiano una conduzione prevalentemente femminile.

Le imprese del settore edilizio otterranno i finanziamenti tramite Eco e Sismabonus per sensibilizzare l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Sono inoltre previsti 300 milioni per finanziare le start-up a integrazione del Fondo nazionale per l’innovazione con cui si vuole diffondere la struttura venture capital in Italia.

Le start-up green avranno invece un Fondo apposito per facilitare la transizione verso l’energia rinnovabile e la green economy.

L’impegno degli Enti Locali

La Confesercenti sta denunciando i ritardi dei progetti utili per ottenere i fondi del PNRR. Bisogna sfruttare le potenzialità di questo incredibile motore.

Questi ritardi hanno a che fare con gli errori presenti nei progetti che devono forzatamente rientrare all’interno delle 6 missioni stabilite dal Ministero.

I fondi sono di tutto il Paese, ha stabilito il premier Draghi. Occorre mettere da parte le diatribe ed elaborare progetti validi.

Confesercenti è convinta che ricostruire un equilibrio tra le piattaforme del commercio online e i negozi presenti sul territorio sia decisivo per le sorti dei commercianti.

Per fare questo è necessario un processo di riqualificazione dei giovani e la digitalizzazione delle strutture.

Lavorare in città organizzate, green e sostenibili è possibile solo se si migliora la logistica della distribuzione.

