L’anno nuovo non è iniziato per tutti nel migliore dei modi. La pandemia è ancora tra noi e non ci fa vivere quella completa serenità di cui avremmo bisogno, senza considerare che qualcuno sta vivendo problemi anche sul lavoro.

Fortunatamente, però, questo periodo sta per finire, per fare spazio ad un anno fantastico e ricco di soddisfazioni. Saranno soprattutto 2 i segni più fortunati dal prossimo mese, che vedranno anche ingrassare il proprio portafogli. Quest’anno, insomma, avremo tanti buoni motivi per essere felici, soprattutto se nati sotto questi segni.

I 2 fortunatissimi che festeggeranno da febbraio

La serenità economica è un tassello importante per raggiungere il benessere. Senza moralismi inutili o finto disinteresse, dobbiamo ammettere tutti quanto sia importante la stabilità economica.

A tal proposito, potranno gioire questi 3 segni zodiacali che saranno coloro che guadagneranno più soldi e ricchezza nel 2022.

In aggiunta a questi, anche lo Scorpione avrà almeno altri 2 buoni motivi per essere felice. Qui le gioie inizieranno in ambito lavorativo soprattutto da febbraio. Lo Scorpione dovrà fare leva sulla sua capacità comunicativa, per sedurre in particolar modo colleghi e datori di lavoro.

Buone notizie anche per chi lavora in proprio: i proprietari di partite IVA potranno contare anche sulla propria libertà. Questo è il momento di osare e sperimentare nuove strade lavorative, che porteranno grandi soddisfazioni.

Ottime notizie anche sul piano dell’amore

Lo Scorpione potrà contare sulla protezione di Saturno ma anche su quella di Venere. Questo, infatti, sarà un ottimo anno anche dal punto di vista sentimentale. È il momento di comunicare con la nostra dolce metà, per risolvere quei problemi irrisolti nascosti per troppo tempo sotto al tappeto.

Grandineranno soldi e fortuna senza limiti su questi 2 segni zodiacali protetti dalla benevolenza di Venere e Mercurio

Un altro segno che godrà di un vantaggio particolare da febbraio in poi è l’Acquario. Questa volta il pianeta che offrirà la sua protezione è Mercurio.

Nello stesso periodo, cioè proprio da febbraio, la situazione dell’Acquario migliorerà su più fronti contemporaneamente. I nati sotto questo segno dovranno prepararsi a ricevere una cospicua somma di denaro, che potrebbe diventare un’entrata regolare se sapremo giocarci bene le nostre carte.

Grandineranno soldi e fortuna senza limiti sull’Acquario, infatti, e questo periodo di soddisfazioni durerà diversi mesi.

È proprio questo il momento di farsi valere sul lavoro e di confessare quell’idea che da tempo teniamo nascosta per paura di sbagliare. Il tempo e i fatti ci daranno ragione.

Dovremo fare leva sulla fiducia in noi stessi e imparare ad esprimere le nostre idee senza paura. La fortuna premia solo chi ha coraggio.

Anche sul piano sentimentale vivremo un periodo d’oro, soprattutto dalla seconda metà del mese. Un incontro con una persona con cui pensavamo di aver chiuso i rapporti, potrebbe tornare e riaccendere una passione mai assopita.