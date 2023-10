Grandi novità per il Bonus Asilo Nido erogato dall’INPS: le famiglie riceveranno oltre 3.000 euro nel 2024 

A fronte delle difficoltà economiche gravanti sulle famiglie italiane, il Governo incrementa importanti sostegni già esistenti. Ecco cosa accadrà al Bonus Asilo Nido.

Portare avanti una famiglia e coprire tutte le spese che si presentano ogni giorno, oltre a quelle ordinarie, non è semplice. Se poi consideriamo l’aumento crescente dei prezzi, arrivare alla fine del mese è difficile anche per le famiglie dove entrambi i coniugi lavorano. Per questo il Governo, oltre a nuove misure per le famiglie con reddito basso, con la Manovra finanziaria prevede l’incremento di altri sostegni davvero importanti. Tra questi spicca il Bonus Asilo Nido le cui risorse nel 2024 saranno incrementate. In particolare è previsto un rafforzamento del Bonus di oltre 150 milioni.

In cosa consiste attualmente

Il Bonus consiste in un contributo di sostegno al reddito con il quale si possono pagare le rette per gli asili nido pubblici, privati autorizzati. Nonché per le forme di assistenza domiciliare per figli affetti da gravi patologie croniche certificate. Il Bonus è erogato su istanza di parte direttamente dall’INPS. Dal 2020 l’importo è stato innalzato da 1.000 a 3.000 euro ed è stabilito in base all’ISEE minorenni in corso di validità. Spetta alle famiglie con figli d’età inferiore a 3 anni al momento della domanda. La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti richiesti. A coloro che ne fanno richiesta, spettano 3.000 euro all’anno con ISEE fino a 25.000 euro, 2.500 euro con ISEE da 25.001 a 40.000 euro. Mentre riceveranno 1.500 euro coloro che presentano un ISEE minorenni da 40.001 euro o in caso di ISEE non valido o mancante. Nonché in caso di domanda presentata dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minore. Il contributo mensile non può superare il valore delle singole rette.

Grandi novità per il Bonus Asilo Nido: ecco cosa accadrà nel 2024

Il Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre ha approvato il disegno di legge con Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2024. Nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l’aggiornamento del Documento programmatico di Bilancio. Alla luce della delicata situazione economica attuale sono previste tante misure per le famiglie, come l’abbattimento dell’importo del Canone Rai. Ma soprattutto sostegni in favore delle famiglie numerose e per la natalità. In particolare, arrivano grandi novità per il Bonus Asilo Nido. Il Governo ha infatti aumentato il fondo per il Bonus Asilo Nido di oltre 150 milioni di euro. L’obiettivo del Governo è quello di aumentare il rimborso delle spese sostenute per l’asilo nido e rendere gratuita la retta per il secondo figlio. Per i nuclei familiari con ISEE sotto i 40.000 euro il Bonus potrebbe arrivare a ben 3.600 euro. Ad ogni modo per ottenere il Bonus Asilo Nido 2023, le domande possono presentarsi esclusivamente online sul portale dell’INPS o mediante Patronati.