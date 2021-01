Il “Grande Fratello” è uno dei programmi televisivi più celebri in Italia. Ed è ormai da vari anni che esso va in onda con enorme successo. È iniziato, infatti, nel 2000, con la celeberrima prima stagione, e non si è mai fermato. Dando origine anche allo spin off “Grande Fratello VIP”, dalle regole simili ma con protagonisti illustri.

Quello che forse non tutti sanno è che le origini di questo programma non sono italiane. Spesso, infatti, Mediaset acquista format stranieri e li adatta per il pubblico nostrano. E il “Grande Fratello” non fa eccezione.

L’originale “Big Brother”, infatti, è stato inventato da un produttore e autore televisivo olandese, che ha rivenduto la sua geniale intuizione in oltre quaranta Paesi del mondo. Dalla Francia (dove è intitolato “Loft Story”) all’Australia.

Ma da dove arriva questo nome, “Grande Fratello”? La risposta è da ricercarsi in un grande capolavoro della letteratura mondiale. Ebbene sì, le origini di un prodotto di culto televisivo arrivano direttamente da un libro.

Il “Grande Fratello” vi guarda

Grande Fratello e GF VIP, le origini di un prodotto di culto. George Orwell è stato uno dei più grandi e celebri autori di romanzi inglesi, tra i quali si annovera anche “La fattoria degli animali”.

Ma la sua opera di più grande successo è “1984”, scritta nel 1948 (il titolo, infatti, è ottenuto scambiando le due ultime cifre dell’anno di stesura). In questo libro si narra di un futuro distopico, in cui uno Stato totalitario tiene costantemente sotto sorveglianza i suoi cittadini, persino quando sono in casa da soli. Il libro immagina, dunque, un contesto in cui il Governo è gestito da un partito a metà tra quello Nazista e quello Comunista, e, in particolare, è retto da una figura che nessuno ha mai visto in prima persona: il c.d. Grande Fratello. E tutti i cittadini devono sapere che in ogni momento, il “Grande Fratello” li guarda.

Ricorda qualcosa? Esatto: la continua sorveglianza è proprio ciò che notiamo nelle case del celebre programma Mediaset.

Abbiamo, dunque, oggi, posto l’accento sul Grande Fratello e GF VIP, le origini di un prodotto di culto.