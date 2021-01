Non sono in pochi ad aver avuto la fortuna di imparare, grazie alle zie o alle nonne, dei metodi naturali che aiutassero nella manutenzione e nella risoluzione di problemi comuni. Conoscere questi trucchi infatti si rivela estremamente utile. Non solo perché risparmiamo molto denaro che spenderemmo sennò per pagare dei professionisti, ma anche perché impariamo a cavarcela da soli. Non va infatti sottovalutata l’importanza di essere autosufficienti nel risolvere un problema, grande o piccolo che sia.

L’inevitabile deterioramento

Certamente non sempre cavarsela autonomamente è possibile. Alle volte succedono alcune cose in casa per cui forzatamente dobbiamo rivolgerci a chi è del mestiere. Eppure in molte situazioni, come andremo a vedere tra poco, è possibile risolvere il problema senza scomodare nessuno. Come ben sappiamo con il passare del tempo tutto tende a rovinarsi, rompersi e deteriorarsi.

In questo articolo parliamo nello specifico degli asciugamani. Appena comprati e usciti dal negozio sono ovviamente morbidissimi e, se colorati, conservano un colore acceso e splendente. Con il passare degli anni è inevitabile il fatto che tendano a perdere morbidezza e, contemporaneamente, a scolorirsi. Esistono molti modi per ovviare a questo problema ma, oggi, ne sveliamo uno che forse in pochi conoscono. Dunque vediamo come far tornare morbidi e colorati i nostri asciugamani senza usare l’ammorbidente.

Aceto di mele

L’aceto di mele risulta essere un ottimo rimedio naturale per ridare lucentezza e morbidezza ai nostri asciugamani. Non basterà altro che aggiungere nello scomparto della lavatrice uno o due cucchiai di aceto di mele e far partire il ciclo di lavaggio. La differenza la noteremo appena andremo a tirare fuori i nostri asciugamani dalla lavatrice.

Infatti l’aceto di mele, reperibile in molti negozi ed anche in siti di acquisto online, presenta diverse proprietà. Tra queste, presenta una capacità igienizzante e ammorbidente, ma non solo. Grazie all’eliminazione di macchie e sporcizia anche i colori saranno più accesi. Provare per credere. Dunque ecco come far tornare morbidi e colorati i nostri asciugamani senza usare l’ammorbidente.