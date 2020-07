Gotham quinta stagione in arrivo su Netflix. La serie evento si è conclusa e l’ultima stagione, la quinta, è già andata in onda su Sky. Ma quando arriverà l’ultima stagione di Gotham su Netflix? La risposta è: autunno 2020, quindi ormai manca poco.

Dopo esserci emozionati ed appassionati alle vicende di James Gordon, l’investigatore della polizia di Gotham City ed aver conosciuto nuovi lati di un supereroe classico vogliamo vedere come andrà a finire, per fortuna non dobbiamo più aspettare tanto.

Gotham: trama

Gotham segue le vicende del giovane James Gordon nel suo lavoro di detective, ogni volta si trova a fronteggiare nuovi nemici, sempre più strani. Ci espone un lato della criminalità duro e di impatto, senza mandare nulla a raccontare. La mafia, la spietatezza e la follia dei personaggi ci lascia basiti ma ci attrae in un modo molto crudo. E in questo disastro il protagonista continua a rimanere solido, un esempio di rettitudine e correttezza. James Gordon è la giustizia: anche all’interno della polizia. Infatti anche all’interno della centrale ci sono alcuni agenti corrotti.

Arriverà in tempo? Riuscirà a salvare la città ogni volta?

Gotham quinta stagione in arrivo su Netflix

Questa serie tv lascia i fan di Batman con il fiato sospeso. Infatti c’è un giovanissimo Bruce Wayne, un Batman bambino. Scopriamo passo passo come diventa il supereroe che noi tutti amiamo. E non solo, scopriamo anche come i più celebri cattivi diventano quello che sono: nella serie troviamo Pinguino, l’Enigmista e Mr. Freezer o Catwoman solo per fare alcuni celebri nomi.

Ma ciò che è più bello di questa serie è che ci fa appassionare al Batman meno rappresentato: quello di Vittoria Oscura e Il Lungo Halloween. Quello dove c’è un uomo che vuole portare giustizia contro la piaga della Mafia. Niente superpoteri, solo il desiderio di ripulire la città dalla corruzione e dall’ingiustizia.

Di stagione in stagione i misteri e le domande si sono solo fatti più accesi. Un colpo di scena dietro l’altro: personaggi che sembrano sconfitti che tornano a galla. Criminali che si rivelano degli eroi e viceversa. E ci troviamo senza accorgercene a sperare che vada tutto bene. Una città in preda alla distruzione che ha bisogno di un miracolo. Sarà James Gordon il salvatore?