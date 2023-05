Una delle parti del corpo femminile più difficile da mantenere soda sono certamente i glutei. Già in giovane età abbiamo bisogno di attività fisica e buona alimentazione per mantenerci toniche. Con il tempo questo diventa ancora più difficile. Tuttavia esistono donne dal fisico invidiabile anche a 60 anni. Tra queste possiamo menzionare la bellissima Antonella Elia. Ma qual è il segreto per restare in forma anche a 60 anni? Scopriamo insieme come la Elia mantiene sodi i suoi glutei.

Curare l’alimentazione è la giusta strategia per combattere gli inestetismi di fianchi e glutei

Oltre a praticare una buona attività fisica, per mantenersi in forma è necessario seguire anche una buona alimentazione. A compromettere la tenuta dei nostri glutei ci sono gli inestetismi della cellulite tipici nelle donne. “Ciò è dovuto a un alterato metabolismo a livello del tessuto sottocutaneo- dichiarano i medici, che specificano- questo determina un aumento delle dimensioni delle cellule adipose e una ritenzione idrica negli spazi intercellulari”. Inoltre gli specialisti ci fanno sapere che alla base di questo problema c’è sicuramente una scorretta alimentazione. “La strada percorribile si basa sul cambiamento dello stile di vita che prevede una sana alimentazione”, questo ci fanno sapere gli specialisti, che aggiungono che aiuta anche bere molta acqua. Tutto questo deve andare in parallelo con una costante attività fisica. Esistono alcuni esercizi in particolare che aiutano a mantenere sodi i glutei. Ecco quelli praticati da Antonella Elia.

Glutei sodi anche a 60 anni: ecco il segreto di Antonella Elia

In perfetta forma nonostante i suoi 60 anni, Antonella Elia non trascura l’attività fisica. La showgirl può vantare un fisico tonico e glutei sodi. “Voglio trasformare i miei glutei”, dichiara la Elia sotto un video pubblicato su instagram. Sul suo profilo infatti la showgirl posta un video in cui si mostra in palestra. Seguita da un allenatore, si dedica alla cura del suo corpo eseguendo quattro esercizi in particolare. Il primo esercizio è l’hip thrust, eseguito con un attrezzo di pesistica. A seguire c’è il rear kick, praticato con l’aiuto di una panca ma a corpo libero. Ancora il single leg bridge, un esercizio eseguito sempre con l’aiuto di una panca e l’elastico. Infine il bulgarian lunges, ovvero dei piegamenti praticati con l’aggiunta dei pesetti. Essere pigri non aiuta, a dimostrarcelo c’è Antonella Elia che malgrado non sia più una ragazzina non rinuncia all’allenamento. Un esempio da seguire sempre ricordando di non trascurare l’alimentazione. Alimentazione e attività fisica sono infatti alla base di uno stile di vita sano.