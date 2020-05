Si ritorna alla normale mobilità ma con le dovute precauzioni. La novità dei treni Frecciarossa e Frecciargento per i viaggiatori è stata accolta con molta sorpresa. Una volta a bordo dei treni veloci, i viaggiatori sono stati omaggiati del safety kit a titolo gratuito. Trenitalia ha distribuito ai viaggiatori mascherina, gel igienizzante per mani, guanti in lattice e poggiatesta monouso.

Viaggiare sicuri

Il Gruppo Fs Italiane e Trenitalia invitano i viaggiatori a rispettare le norme impartite dal Governo sulla mobilità. I passeggeri devono indossare nelle carrozze la mascherina, se possibile anche i guanti monouso. La compagnia di trasporti chiede inoltre di essere collaborativi sia a bordo dei treni ma anche in stazione seguendo le indicazioni dei pannelli informativi.

La prenotazione avviene a scacchiera

Per chi prenderà il treno si dimentichi di viaggiare al fianco di uno sconosciuto. Il nuovo criterio di assegnazione del posto a sedere prevede uno schema a scacchiera nella stessa carrozza.

La pulizia prima di tutto

Per chi vorrà conoscere lo stato di pulizia e sanificazione del posto assegnato sui treni ad alta velocità di Trenitalia potrà utilizzare lo smartphone. Inquadrando il QR code posizionato sui tavolini, visualizzerà le informazioni in merito adottate dal Gruppo Fs Italiane.

Quante persone viaggiano nelle carrozze nella post Fase 2

I treni al servizio dei viaggiatori nel post Fase 2 sono 4.400 corse regionali, 38 Frecce e 20 InterCity. I treni rispetto al passato si riempiranno al massimo per il 50% in modo da garantire il distanziamento sociale.

Ridurre i contatti

Sono allo studio ulteriori iniziative per ridurre al minimo i contatti tra viaggiatori e personale utilizzando soluzioni digitali. Dopo la novità dei treni Frecciarossa e Frecciargento per i viaggiatori altre sorprese sono in vista per il popolo dei pendolari.

Cosa potrebbe cambiare sui treni regionali

Non è un mistero che i treni a percorrenza regionale sono i più affollati. E’ in corso lo sviluppo di una applicazione utile per avere informazioni sulla disponibilità di posti per ciascuna tratta ferroviaria.