Gli 11 regali che le donne desiderano ma non lo dicono: ecco la classifica. Pensaci per l’8 marzo!

Se ci stiamo chiedendo cosa regalare alla nostra compagna per la festa delle donne ecco le idee migliori a cui possiamo pensare. E non tutte ci faranno spendere cifre folli

È un giorno speciale e dobbiamo festeggiarlo nel migliore dei modi. L’8 marzo è giusto pensare a un regalo speciale ma non dobbiamo fermarci a questa data. Ogni giorno è quello giusto per un regalo sentito e romantico, ogni giorno possiamo sorprendere chi ci vive accanto realizzando un sogno o soddisfacendo un capriccio che le farà sentire amate.

Se non abbiamo tanti soldi da spendere possiamo scrivere una lettera d’amore. Non è facile ma se sentiamo l’ispirazione e riusciamo ad aprire il nostro cuore potremmo scrivere ciò che amiamo di lei e farle capire quanto sia davvero importante per noi. Potremmo farle una vera sorpresa facendogliela trovare nella camera da letto insieme a tanti palloncini rossi. Sarebbe un modo giocoso per esprimere la felicità che proviamo quando rientra a casa dal lavoro. Ma ricordiamoci di accendere le candele in bagno e di riempire la vasca son sali profumati e magari farle trovare un bicchiere del suo vino preferito. Dopo una giornata faticosa sarà una coccola che apprezzerà sicuramente e durante il bagno caldo potremmo mettere in ordine la camera da letto. Mai vorremmo che il nostro regalo significasse per lei rassettare a tarda sera.

Comunicare con i fiori

Gli 11 regali che le donne desiderano c’è sicuramente un week end romantico. Le offerte lastminute su Internet non mancano e possiamo approfittarne. Importante sfruttare le occasioni presso le spa per regalare un giorno speciale in cui prendersi cura del corpo con massaggi e relax in una location particolare in Toscana o al mare in Sicilia o Sardegna.

In vacanza o a casa non sarebbe una cattiva idea pensare alla colazione a letto. Iniziare la giornata con cibi prelibati o con i suoi preferiti potrebbe rendere il resto della giornata indimenticabile. Accompagniamo il vassoio con dei fiori, oltre alle mimose sono sempre graditi rose, tulipani o bouquet misti e colorati. Ricordiamoci che i fiori hanno significati precisi, a seconda di ciò che scegliamo comunicheremo passione, amore, desiderio, gratitudine o ammirazione. Quindi non trascuriamo le rose chiare, quelle gialle o quelle arancioni. Le rose gialle rappresentano anche la gelosia, mentre le rose miste rappresentano il tradimento. Un passo falso sarebbe del tutto fuori luogo.

Gli 11 regali che le donne desiderano e che apprezzano sempre

Se la nostra compagna ha un hobby che ama particolarmente regaliamo un corso inerente. Un corso di cucina, di cucito, di una lingua che ama a cui possiamo accompagnare un viaggio nel prossimo futuro. Significa essere attenti alle sue necessità e queste attenzioni sono spesso molto apprezzate.

Anche un bel vestito è un desiderio nascosto delle donne che potrebbero fare le indifferenti durante il resto dell’anno. Riceverlo per una una ricorrenza invece le colpirebbe in particolar modo. Se abbiamo prestato attenzione durante i giri fatti insieme per lo shopping, regalare il capo d’abbigliamento giusto dimostrerà quanto siamo premurosi e che ci teniamo alla sua felicità. Durante lo shopping possiamo sorprenderla con un regalo fatto sul momento che la spiazzi totalmente e la sera una cenetta romantica in un bel ristorante completerebbe la giornata romantica. Non sono necessari impegno e grandi capitali per dimostrare quanto siamo innamorati. L’importante è che il regalo venga fatto con il cuore.