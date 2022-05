Con le belle giornate ormai arrivate, molti di noi si stanno finalmente godendo la sensazione del sole sulla pelle. Infatti, per tantissimi che attendevano con ansia il caldo e i raggi del sole, questa stagione è una vera e propria manna dal cielo. E alcuni sono talmente fortunati da poter godere di tutto questo direttamente da casa propria. Avere un balcone nel proprio appartamento, infatti, può decisamente aiutare quando si vuole prendere un po’ di sole e aria fresca senza oltrepassare la porta. Ma sappiamo che, quando si parla di balconi, ci sono alcuni problemi che non possiamo assolutamente mettere in secondo pieno. E, tra questi, ritroviamo la presenza di alcuni ospiti indesiderati che non sappiamo proprio come cacciare via.

Ecco come allontanarli dal nostro balcone con un rimedio naturale che potrebbe rivelarsi più che efficace

Se pensiamo agli animaletti che abitano il nostro balcone e che, in alcuni casi, possono anche far paura, non possiamo escludere in alcun modo le lucertole e i gechi. È vero, sono diversi gli insetti e gli animali che vengono a farci visita, quando ci stiamo rilassando sul nostro terrazzino. Basti pensare ai piccioni, per esempio, animali spesso presenti durante i nostri momenti di relax che però potremmo facilmente allontanare grazie a capperi e pepe sistemati in un certo modo. O anche le zanzare non sono da meno e, in questo caso, potremmo provare ad eliminare il problema affidandoci a una deliziosa pianta di prezzemolo. Con gechi e lucertole la situazione non è molto diversa e, per allontanarli, potremmo provare a basarci su un vecchio consiglio delle nonne. Le generazioni passate, infatti, consigliavano una pianta davvero portentosa, il rafano.

Gechi e lucertole scapperanno via dal nostro balcone alla velocità della luce con questa pianta che è anche buonissima da mangiare

In questo caso, è proprio il rafano che potrebbe aiutarci a fare la differenza. Questa pianta rustica e perenne, di dimensioni assolutamente ingenti, ha una particolarità che potrebbe tenere distanti gechi e lucertole. Il suo odore, infatti, è davvero fortissimo. Basti pensare che, quando la si assaggia, ci si ricorda della forza e della potenza del wasabi. Dunque, riporre delle foglie o delle piccole radici di rafano sul balcone, in diversi angoli, potrebbe davvero allontanare questi ospiti indesiderati, che non riusciranno a sopportarne l’odore. Ricordiamoci, quindi, di sistemarla nel modo più giusto, in angoli che non riusciamo a raggiungere e gechi e lucertole scapperanno via dal nostro balcone.

Lettura consigliata

Le formiche e i fastidiosi insetti che invadono la casa saranno definitivamente eliminati dai radar grazie a questo ingrediente portentoso che abbiamo già in cucina