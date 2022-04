Per alcuni titoli ci sono dei livelli di prezzo che sono come una maledizione. Guardiamo ad esempio il grafico di Safilo Group. Ancora una volta le azioni Safilo Group sono alle prese con storica resistenza in area 1,67 euro. Cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi? Ricordiamo che, anche gli ottimi dati del 2021, i dettagli sono riportati in questo report, non sono stati sufficienti per avere ragione di questa area di resistenza.

A guardare quanto accaduto in passato non c’è da stare molto allegri. Come si vede dal grafico, infatti, è da circa un anno che le quotazioni stanno cercando di rompere al rialzo questo livello. Ad ogni tentativo fallito, poi, seguiva una discesa fino in area 1 euro da cui riprendeva il rialzo. Siamo nuovamente nella stessa situazione?

Per capire cosa potrebbe accadere un livello da monitorare con attenzione passa per area 1,426 euro. In passato, infatti, questo livello più volte ha frenato la spinta ribassista. Una sua rottura in chiusura di settimana potrebbe aprire le porte a una ulteriore accelerazione ribassista fino in area 1 euro.

Qualora, invece, la resistenza in area 1,67 euro dovesse essere rotta al rialzo, allora il titolo Safilo Group potrebbe accelerare verso l’obiettivo successivo in area 2,308 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 2,946 euro.

La valutazione di Safilo Group

Dal punto di vista della valutazione qualunque sia l’indicatore utilizzato il titolo risulta essere fortemente sopravvalutato. Viceversa, il titolo è valutato a 0,7 volte il suo fatturato del 2022, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate e tra i più bassi di Piazza Affari.

Per quel che riguardo il futuro va ricordato che negli ultimi mesi le indicazioni sul fatturato sono state più volte riviste al rialzo. Ciò indica un rinnovato ottimismo da parte degli analisti che si occupano del titolo. Tuttavia se si guarda al consenso medio e al prezzo medio non c’è molto da stare allegri.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, gli analisti hanno una raccomandazione accumulare e un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 10% attuali quotazioni.

Il titolo Safilo Group (MIL:SFL) ha chiuso la seduta del 25 aprile a quota 1,551 euro in ribasso dello 0,96% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale