Fuga al mare nel borgo medievale ligure con una spiaggia di sabbia da bandiera blu

Il mare della Liguria è noto per la limpidezza e i borghi caratteristici. In val di Magra c’è un luogo che offre litorali bassi e sabbiosi in un contesto naturale e storico suggestivo. Vuoi sapere quale destinazione ti stiamo consigliando? Scoprilo subito e perché vale la pena visitarla.

A giugno molti hanno già pianificato le prossime vacanze estive, mentre altri devono ancora organizzarsi. Chi vorrebbe spendere una settimana o anche un solo giorno al mare, potrebbe amare la località di oggi. Parliamo di un borgo dal fascino culturale, circondato da frazioni con spiaggette ideali per fare il bagno in tranquillità. Proprio uno di questi lembi di sabbia ha fruttato alla destinazione l’ambito premio di bandiera blu. Ci troviamo nella provincia della Spezia e la meta in questione è l’incantevole Ameglia.

Fuga al mare nel borgo medievale ligure sorto sulla collina

Le dimensioni contenute del borgo di Ameglia lo rendono perfetto per una vacanza in totale relax. In questa zona si alternano spiagge di sabbia fine e falesie a strapiombo sull’acqua azzurra. Il clima premia il turista anche nei mesi più caldi, non risultando praticamente mai afoso. Nonostante le piccole dimensioni, Ameglia racchiude secoli di storia al suo interno. Il periodo medievale ha lasciato tracce indelebili, dalle mura fino agli edifici.

Tra le costruzioni in loco non bisogna perdersi il celebre Castello, un illustre esempio di architettura militare. Da vedere è anche il Monastero di Santa Croce del Corvo nella vicina frazione Bocca di Magra, eretto nel XII secolo. Più tenebrosa ma ugualmente affascinante è la Necropoli preromana di Cafaggio, uno dei maggiori siti archeologici in terra ligure. La compongono più di cinquanta tombe contenenti corredi funerari in vasellame e materiali vari, per un’esperienza certamente diversa dal solito.

La spiaggia di Fiumaretta

Una fuga al mare nel borgo medievale ligure di Ameglia non sarà mai completa senza un salto sulla costa. Un tratto in particolare è talmente bello da aver ottenuto il riconoscimento della FEE (Foundation for Environmental Education). La bandiera blu 2023 spetta alla spiaggia di Fiumaretta, un piccolo centro del comune amegliese. La sabbia chiarissima e il fondale poco profondo la rendono indicata per le famiglie coi bambini. Sono rare anche le correnti forti, mentre l’ottima pulizia e i servizi si impongono come marchio di fabbrica del posto. Per arrivarci dall’autostrada bisognerà imboccare l’A12 Genova-Livorno, uscire a Carrara e seguire le indicazioni per Bocca di Magra. Un’alternativa è superare il casello di Sarzana e procedere in direzione di Ameglia.