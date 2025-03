FTSEMib a +1,16% e le principali piazze europee consolidano il trend positivo della prima seduta del mese. Ribasso degli indici USA dopo l’avvio favorevole

Alle ore 17:35, il FTSEMib segna un incremento dell’1,16% a 39.104,29 punti. Di segno positivo anche il FTSE Italia All Share (+1,14% a 41.383,67 punti), il FTSE Italia Mid Cap (+0,76% a 50.851,78 punti) e il FTSE Italia Star (+0,04% a 46.254,60 punti). Bene i titoli bancari di Unicredit (+2,79% a 52,02 euro) e di Bca Pop Sondrio (+2,21% a 11,12euro).

Continua il trend negativo per Saipem (-2,32% a 2,151 euro) e Prysmian (-1,40% a 56,24 euro). In ripresa Juventus FC (+12,03% a 3,37euro), dopo le perdite della scorsa settimana. Spicca il rally di Leonardo, che si porta a +16,13% a 44,78 euro, dopo le dichiarazioni di Ursula von der Leyen sul riarmo europeo.

Lo spread BTP-BUND si attesta a 105 punti (+2,00%). Bene FTSE 100 con +0,75% a 8.875,89 punti, ma il primato della giornata è registrato dal DAX, con +2,89% a 23.144,46 punti.

Non riescono a mantenere la positività gli indici statunitensi, nonostante l’avvio promettente. Alla stessa ora, il Dow Jones perdeva lo 0,45% a 43.644,67punti; segno negativo anche per l’S&P500 (-0,48% a 5.929,58 punti) e per il Nasdaq (- 0,71% a 18.721,84 punti).