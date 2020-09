Frozen 2 è finalmente in uscita su Disney+!

Il sequel dell’amato (e premiato) film Disney arriva tra pochissimi giorni anche in Italia sulla piattaforma streaming della casa di Topolino.

Quando

Quando precisamente potremo finalmente gustarci questo nuovo capitolo comodamente seduti sul nostro divano?

Dopo una lunga attesa, Frozen 2 è finalmente in uscita su Disney+ anche in Italia.

Si perché negli USA è stato reso disponibile il 14 marzo, tre mesi in anticipo rispetto a quanto pianificato. Questo per fare un regalo ai propri abbonati, bloccati in casa dalla pandemia da coronavirus.

Qui in italia abbiamo invece dovuto aspettare fino ad adesso, ma finalmente l’attesa è finita. L’11 settembre sarà disponibile anche da noi.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Frozen 2 è finalmente in uscita su Disney+!

Frozen 2 è ambientato pochi anni dopo la fine del primo film. La vita ad Arendelle è andata avanti, ma la domanda che si sono fatti tutti i fan di Frozen è rimasta senza risposta. Da dove arrivano i poteri di Elsa? In Frozen 2, Elsa partirà per un viaggio che rivelerà a lei (e quindi anche a noi) la risposta a questa domanda. Anche in questo capitolo si continua con la nuova tradizione Disney iniziata con l’originale Frozen. Le protagoniste sono le principesse in tutto e per tutto. Niente principi azzurri che arrivano a salvare le principesse all’ultimo minuto, quindi, qui l’attenzione è focalizzata ancora una volta sulle protagoniste femminili.

Ricezione

Frozen 2 ha confermato e superato il successo avuto dal suo predecessore, incassando quasi dieci volte il costo di produzione. Disney stessa ha dichiarato di considerarlo il film d’animazione di maggior successo di sempre.

Sia i fan che la critica sono d’accordo nel dire che Frozen 2 è un ottimo film con un rating del 77% su RottenTomatoes.

Anche se molti non lo considerano un capolavoro come l’originale, resta comunque unanimemente il miglior sequel animato firmato Disney.

Frozen 2 è finalmente in uscita su Disney+

Come fare a vederlo dunque? Che abbiate una smart TV o che vi accontentiate di un semplice tablet o schermo del pc Frozen 2 sarà disponibile su Disney+ dal prossimo 11 settembre.

Un’importante precisazione! A differenza del film live action Mulan in uscita anch’esso in questi giorni, Frozen 2 sarà disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati di Disney+.