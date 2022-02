Fortuna sfacciata nell’oroscopo di questi segni all’inizio di febbraio 2022 grazie alla Luna Nuova

Il mese di febbraio inizia con un nuovo ciclo lunare. Vediamo la Luna Nuova sorgere nella costellazione dell’Acquario. La Luna Nuova in astrologia ha un significato molto importante. Da un lato, significa lasciare andare quelle pesanti catene che ci tengono legati e che ci rallentano molto nelle attività quotidiane. Dall’altro lato, Luna Nuova significa nuovo inizio. È molto importante programmare nei primi giorni di Luna Nuova perché lo facciamo con il sostegno degli astri. Capiamo allora la fortuna sfacciata nell’oroscopo di questi segni che seguono.

Nel mese di febbraio quest’opera di rinnovamento vale soprattutto per la costellazione dell’Acquario. Infatti proprio ad inizio mese sotto la costellazione dell’acquario si daranno appuntamento la Luna Nuova, il Sole e Saturno. Quest’ultimo pianta è spesso considerato malevolo. Una sorta di opposto di Giove. Se Giove è il pianta dell’espansione e dell’abbondanza, Saturno, come pianeta del tempo, viene associato alla perdita di cose e valori importanti della vita.

Il segno d’aria

Il fatto, però, che all’inizio di questo mese, proprio il primo giorno di febbraio, la Luna Nuova, il Sole e Saturno si siano dati appuntamento nella costellazione dell’Acquario ha indubbiamente un significato. Se l’Acquario trova la forza di liberarsi dalle vecchie catene che lo bloccano e lo soffocano, questo mese può rinascere grazie alla Luna Nuova. L’Acquario a febbraio deve essere forte e risoluto nelle sue intenzioni, ha bisogno di fare chiarezza e di porre delle priorità. Se riuscirà a porre al primo posto le giuste si prospetta davvero un febbraio pieno di fortuna sfacciata, grazie alla Luna Nuova.

A livello emotivo, invece, sarà molto più dura reggere l’urto dei cambiamenti. C’è sempre, infatti, un prezzo da pagare sull’altare del rinnovamento. Abbandonare il vecchio porto sicuro, la comfort zone, spesso può essere molto difficile. È, però, l’unico modo per creare le condizioni del successo. Se l’acquario programma bene le sue priorità febbraio può davvero essere il suo mese del 2022.

Fortuna sfacciata nell’oroscopo di questi segni all’inizio di febbraio 2022 grazie alla Luna Nuova

L’altro segno in rampa di lancio questo mese è il Toro. Gennaio è stato davvero faticoso per il Toro. Ha vissuto un periodo piuttosto sottotraccia fatto di attese, di preparazione e, a tratti, di noia. Febbraio all’opposto sembra essere il mese del rilancio del Toro. La Luna Nuova dell’Acquario impatta fortemente anche nella costellazione del Toro, ponendo le basi per la sua rinascita. A metà del mese Giove e Urano, che si trova proprio nel segno del Toro, formeranno una congiunzione astrale armoniosa e benefica. E nello stesso momento Venere e Marte guarderanno benevolmente il Toro. Dunque doppia congiunzione astrale per questo segno nella prima metà di febbraio. Attenzione dunque perché una fortuna sfacciata potrebbe sorridere proprio al rilancio del Toro.