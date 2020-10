Quando si verifica un incidente sul lavoro o una malattia professionale, è possibile che il lavoratore necessiti di un intervento riabilitativo mirato. In questo caso, è l’INAIL a farsi carico della spesa per garantire al lavoratore la corretta ripresa della propria autonomia e integrità. In questo nuovo articolo i Tecnici di ProiezionidiBorsa spiegano ai Lettori quando spettano fisioterapia e prestazioni riabilitative gratis per questi lavoratori secondo l’INAIL.

Quando interviene l’INAIL

Sono differenti le circostanze che determinano un infortunio sul luogo di lavoro o una malattia che sia strettamente connessa all’attività professionale che ciascuno quotidianamente svolge. In questi casi, l’INAIL si fa carico di indennizzare la persona infortunata a partire del 4° giorno di assenza dal lavoro per malattia o infortunio. Esistono diverse tipologie di prestazioni aggiuntive che l’Ente assicura al lavoratore quando si verificano tali circostanze. In una precedente guida abbiamo visto, ad esempio, quando l’Istituto Nazionale indennizza il costo delle cure termali ai lavoratori secondo quanto si può leggere qui.

Quali prestazioni riabilitative assicura l’INAIL al lavoratore

Nel caso in cui il lavoratore necessiti di particolari interventi atti alla riabilitazione conseguente l’infortunio o la malattia, egli può beneficiare delle garanzie INAIL. In situazioni simili, infatti, si prevedono fisioterapia e prestazioni riabilitative gratis per questi lavoratori secondo l’INAIL. Solitamente è possibile beneficiare di tali interventi recandosi presso delle sedi abilitate dell’Ente o sedi ad esso convenzionate. A tal riguardo, come è possibile apprendere dalle indicazioni che l’INAIL stesso fornisce, le principali forme di fisioterapia o prestazioni riabilitative che si garantiscono sono: attività per il recupero del gesto lavorativo; rieducazione alla deambulazione o al movimento degli articolazioni; altre forme di riabilitazione specifica e fisioterapia finalizzata al recupero della capacità lavorativa e dell’integrità psico-fisica.

Questi sono alcuni esempi delle prestazioni specialistiche che l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro garantisce ai lavoratori. Un elenco completo di ogni dettaglio che si collega alla specifica condizione medico-clinica è consultabile qui. Ecco, dunque, quando è possibile ricevere fisioterapia e prestazioni riabilitative gratis per questi lavoratori secondo l’INAIL.