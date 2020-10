Le cure farmacologiche o mediche rappresentano talvolta una necessità conseguente ad episodi di infortunio sul lavoro o malattia professionale. In questi casi, l’INAIL concede il rimborso sulle spese dei farmaci a questi lavoratori che ne fanno richiesta. Nella presente guida gli Esperti di ProiezionidiBorsa mostreranno ai Lettori quali sono i benefici fondamentali dei quali possono avvantaggiarsi e come ottenerli.

Qual è la differenza tra infortunio lavorativo e malattia professionale

Attualmente, nel nostro Paese sono diverse le cause che inducono al verificarsi di infortuni sul posto di lavoro o malattie professionali. Questi due eventi, si caratterizzano per condizioni e caratteristiche differenti che è bene distinguere. Quando si parla di infortunio sul lavoro, si intende un incidente che causa una menomazione o una lesione al lavoratore. La sua principale caratteristica è che tale evento si realizza sul posto di lavoro o nel tragitto casa-lavoro. In quest’ultimo caso, si parla anche di infortunio in itinere. Immaginiamo, ad esempio, i casi in cui il lavoratore scivola sul pavimento fratturandosi un osso, oppure quando maneggia oggetti contundenti che possono procurargli una lesione.

Differente è, invece, il caso della malattia professionale. Quest’ultima non prevede solitamente un episodio violento e improvviso. Piuttosto la causa scatenante tende ad agire lentamente e in maniera graduale sulla salute del lavoratore. Si tratta parimenti di un evento dannoso che potrebbe compromettere lo stato di salute del lavoratore. Pensiamo, ad esempio, a malattie che causano una degenerazione del sistema muscoloscheletrico o il sistema nervoso. A tal riguardo, esiste una tabella completa delle malattie professionali tabellate e riconosciute dal Ministero del Lavoro consultabile qui. In questi casi l’INAIL concede il rimborso sulle spese dei farmaci a questi lavoratori che ne fanno richiesta e versano in particolari condizioni.

In quali casi l’INAIL concede il rimborso sulle spese dei farmaci a questi lavoratori che ne fanno richiesta

Le condizioni affinché l’INAIL assicuri tale rimborso prevedono come finalità il recupero dell’integrità psicofisica del soggetto e della sua capacità lavorativa. Il rimborso delle spese farmaceutiche si effettua nei periodi in cui si attesta la temporanea e assoluta inabilità temporanea del soggetto. Il rimborso copre la spesa di acquisto dei farmaci di fascia C che solitamente non ricevono copertura dal Servizio sanitario nazionale. Nel periodo di inabilità o nel caso dei postumi, l’INAIL assicura il pieno rimborso al lavoratore.

A tal proposito, è utile precisare che il rimborso avviene a seguito di richiesta che l’interessato può presentare in queste modalità: consegna diretta presso uno sportello INAIL, per mezzo PEC, posta ordinaria o patronato. Successivamente, il rimborso avviene direttamente in forma di accredito su conto corrente, carta o libretto. Oppure, è possibile richiederlo in forma di assegno circolare non trasferibile di importo non superiore ai mille euro. Ecco, dunque, in quali casi l’INAIL concede il rimborso sulle spese dei farmaci a questi lavoratori che ne fanno richiesta.

