Wall Street continua a tirare diritto e sembra infischiarsene delle preoccupazioni dei listini europei che ad oggi sono distanti dai massimi annuali di alcuni punti percentuali. Fino a quando potrebbe durare il rialzo di Wall Street? Oggi cercheremo di fare delle previsioni.

Amazon: verso nuovi massimi?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 187 dollari. Da inizio anno, hanno segnato il minimo a 144,05 e il massimo a 191,70. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al rialzo con delle divergenze rialziste di breve e medio lungo termine sui nostri oscillatori. Questo lascia presupporre che si potrebeb assistere a un’accelerazione dei prezzi nel breve termine. La tenuta nei prossimi giorni di area 173,87 (minimo del 27 maggio) potrebbe portare i prezzi verso 191,70 e poi successivamente verso area 195/200 dollari. Sotto 173,87 invece, l’obiettivo porebbe essere posto verso area 166,32, minimo del 29 aprile.

Le raccomandazioni medie degli analisti come risulta dalle riviste specializzate sono le seguenti:

Buy con target a 218,2.

Fino a quando potrebbe durare il rialzo di Wall Street? I livelli di prezzo etempo di breve termine

La giornata di contrattazione del 12 giugno ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.712,20

Nasdaq C.

17.618

S&P500

5.421,03.

Negli ultimi giorni il quadro grafico è rimasto immutato. Inizio di una probabile fase ribassista con chiusure gironliere e pois ettimanali inferiori a:

Dow Jones

38.747

Nasdaq C.

16.645

S&P500

5.234.

Cosa potrebbe accadere da ora in poi?

Sgombriamo subito il campo affermando che, come da nostri algortimi e calcoli statistici, fino a quando il rialzo continuerà proiettiamo un masimo intorno alla scadenza del 27 giugno, nostro setup annuale rosso. I prossimi setup scadranno l’11 ottobre e poi il 19 dicembre. Riteniamo molto probabile che fra il 27 giugno e l’11 ottobre, si registrerà un movimento ribassista di almeno il 10%. In quale momento fra questi mesi? Non ci sono ancora gli estremi per definire con affidabilità l’area temporale più probabile.

Per il momento, fino al 27 giugno, se non cambierà qualcosa si potrebbe assistere a un’ulteriore salita di almeno il 3%.

Ricordaimo che, in base allo studio delle serie storiche del 1898 ad oggi, la probabilità è che il massimo annuale venga segnato fra novembre e dicembre. I mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre hanno poche probabilità di “ospitare” il massimo annuale. C’è ancora un altro calcolo che vogliamo dare ai nostri lettori: il massimo annuale non dovrebbe essere molto superiore a quello che verrà segnato in questo mese.

Lettura consigliata

Questo fumetto si rivende a ben 15.000 dollari, ecco qual è