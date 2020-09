Fino a 60 milioni di euro di credito d’imposta sulla pubblicità.

Da ieri primo settembre al via le domande da presentare allo sportello per accedere al bonus pubblicità con le regole straordinarie previste dal Decreto Rilancio.

Attenzione che il termine per la chiusura della presentazione delle domande scade il 30 Settembre.

A chi spetta

a) Imprese (piccole e grandi);

b) Lavoratori autonomi;

c) Enti non commerciali.

Fino a 60 milioni di euro di credito d’imposta sulla pubblicità: cosa finanzia

Investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa, quotidiana e periodica – anche on line! Comprende anche investimenti in campegne sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali (novità Decreto Rilancio), analogiche o digitali non partecipate dallo Stato.

Cosa NON finanzia

a) Inserzioni pubblicitarie sui motori di ricerca e sui social;

b) Televendite, servizi di pronostici, giochi e scommesse;

c) Spese accessorie e costi di intermediazione.

Limiti

Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati sui seguenti mezzi di informazione:

a) su giornali quotidiani e periodici, anche online, entro un limite di 40 milioni di euro di risorse stanziate;

b) su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, entro un limite di 20 milioni di euro di risorse stanziate.

Requisiti

Gli investimenti devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese. Queste devono essere titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ovvero presso il ROC – Registro degli operatori di comunicazione. Devono inoltre essere dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

A quanto ammonta l’agevolazione fino a 60 Milioni di euro di credito d’imposta sulla pubblicità

Il credito d’imposta è fissato nella misura del 50 per cento dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul valore incrementale.

Come si presenta la domanda

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I canali sono esclusivamente quelli telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.

Ai fini della concessione dell’agevolazione risulta irrilevante l’ordine cronologico di trasmissione e in caso di insufficienza delle risorse disponibili si provvede al riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi.

Domande già presentate entro il 31 Marzo 2020

Poiché la domanda riguarda gli investimenti pubblicitari del 2020, per le domande già presentate si può alternativamente:

a) attendere la rideterminazione del credito d’imposta comunicato nel mese di marzo 2020 con i nuovi criteri di calcolo introdotti dal Decreto Rilancio. La quantificazione sarà resa disponibile al termine della nuova finestra temporale nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;

b) presentare dal 09.2020 al 30.09.2020 una nuova comunicazione sostituiva di quella presentata nel mese di marzo 2020.

Rendicontazione fino a 60 milioni di euro di credito d’imposta sulla pubblicità

A completamento dell’iter di ottenimento del beneficio, successivamente all’invio della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, dovrà essere inviata, con la stessa modalità telematica, dal 01.01.2021 al 31.01.2021, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente realizzati.

Come esperti di Fisco ed Economia di Proiezionidiborsa, consigliamo di approfittare delle regole straordinarie introdotte dal Decreto Rilancio (Innalzamento al 50% del beneficio/Nessun limite incrementale rispetto agli investimenti precedenti).

