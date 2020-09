Il decreto di agosto all’articolo 81 ha introdotto un credito d’imposta del 50% sulle sponsorizzazioni a squadre ed atleti.

Il credito d’imposta del 50% sulle sponsorizzazioni è una manna per le associazioni ed i club colpiti dalla forte crisi connessa alla pandemia COVID.

A chi spetta

Il credito d’imposta del 50% spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni.

Per quali sponsorizzazioni

Le sponsorizzazioni sono quelle nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società’ sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Il requisito e che siano iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività’ sportiva giovanile.

Per quale periodo e per che limite

Il periodo interessato decorre dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo di spesa di € 90 milioni di euro.

Mancanza di risorse

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari .

In quale misura, in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal credito d’imposta del 50% sulle sponsorizzazioni quelle nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Come si usa e come si ottiene

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Pagamenti

Come di consueto l’incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati.

Limiti

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro.

Ulteriore limite e che per il periodo d’imposta 2019, gli enti sponsorizzati devono avere ricavi almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Dichiarazioni

Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Come esperti di Fisco ed Economia di ProiezionidiBorsa suggeriamo di verificare la serietà e la correttezza dell’Ente da sponsorizzare.

