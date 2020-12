Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La Redazione di ProiezionidiBorsa ha trattato in più occasioni il tema della fiscalità ed in particolare le agevolazioni che si possono richiedere. Abbiamo analizzato che alcune spese possono conferire il diritto di detrarre o dedurre dalla propria dichiarazione dei redditi parte dei costi sopportati. In altre parole, lo Stato aiuta il contribuente abbassando le proprie pretese fiscali a fronte di determinate spese.

Tali esborsi devono però essere debitamente documentati e rientrare tra le casistiche previste dalla normativa. Una delle voci di costo più comunemente portate in detrazione sono le spese per le prestazioni medico sanitarie. Buona parte delle fatture emesse da studi medici, dentisti, cliniche e farmacie sono infatti ricompresi tra gli oneri detraibili. Per i contribuenti basta fornire il proprio codice fiscale all’atto del pagamento e il Fisco provvederà automaticamente a calcolare le detrazioni nel 730 precompilato.

I costi di fine vita

In questo articolo analizzeremo come ottenere fino a 6.000 euro di vantaggi fiscali per le famiglie che attraversano un momento difficile. Gli ultimi mesi di vita di una persona sono spesso un momento di sofferenza sia per il malato che per i suoi familiari. Oltre alle difficoltà legate alla salute, si aggiungono spesso ingenti costi, talvolta non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. Secondo un recente studio del Trinity College di Dublino, gli ultimi mesi di vita di un malato possono costare oltre 30.000 euro.

Cure, terapie, ricoveri in strutture specializzate ed il supporto di badanti possono infatti essere scelte tanto costose quanto necessarie. In molti casi il malato non è in grado di far fronte autonomamente a questi esborsi e la famiglia deve supportarlo anche economicamente. In questo contesto difficile, il Fisco può però contribuire almeno parzialmente a supportare le famiglie.

Fino a 6.000 euro di vantaggi fiscali per le famiglie che attraversano un momento difficile

La normativa fiscale consente infatti di portare in detrazione le spese sanitarie sopportate per sé stessi e per la propria famiglia. Tale diritto si estende anche alle spese sostenute dagli eredi di una persona deceduta, anche se non fiscalmente a carico. In altre parole, coniuge, figli e nipoti possono detrarre i costi sostenuti per aiutare il proprio caro anche dopo la sua morte. Il valore del bonus fiscale può arrivare ad importi rilevanti, soprattutto se hanno contribuito alle spese più eredi. In questi casi si può arrivare a detrarre l’intero 19% dell’importo di 30.000 euro stimato dai ricercatori irlandesi. Insomma, possono esserci fino a 6.000 euro di vantaggi fiscali per le famiglie che attraversano un momento difficile.

Un aiuto non indifferente in molte situazioni. Ricordiamo che il supporto economico ad un familiare in difficoltà può anche essere obbligatorio per legge. Abbiamo trattato questo delicato tema in un recente articolo.