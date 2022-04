Geniale questo trucchetto della nonna a costo zero per rendere le padelle antiaderenti, anche quelle più vecchie

Cucinare è una necessità quotidiana che richiede un pizzico di impegno e tanta fantasia. È anche un piacere, un’attività rilassante e creativa che fa bene al nostro umore. Molti si dilettano in cucina per dare sfogo al proprio estro creativo, oltre che per trascorrere alcune ore in modo piacevole. Tra una ricetta e l’altra, possiamo preparare pietanze dolci o salate, a seconda dei gusti e dei bisogni.

Quando ci mettiamo ai fornelli, è importante scegliere ingredienti di buona qualità per ottenere degli ottimi risultati. Tuttavia, accanto al tipo di alimenti, è necessario anche procurarsi dei buoni utensili che ci permettano di cucinare bene e agevolmente. Proprio la qualità dei nostri manicaretti dipende anche da questi “strumenti”, specialmente nel caso delle padelle. Chissà quante ne abbiamo comprate in questi anni e ogni volta è la stessa storia: il cibo si attacca e la padella si rovina facilmente. Come possiamo evitare questo problema e rendere la nostra padella antiaderente senza acquistarne una nuova? Le nonne ci vengono in aiuto con un consiglio semplice ma molto efficace, che forse solo in pochi conoscono già. Vediamo di cosa si tratta.

Geniale questo trucchetto della nonna a costo zero per rendere le nostre padelle antiaderenti, anche quelle più vecchie

Perché spendere una valanga di soldi se possiamo risolvere il problema usando soltanto del sale. Proprio così, il classico sale da cucina che tutti utilizziamo quotidianamente. Infatti, secondo un antico metodo casalingo, basterà versarne 3 cucchiai in padella insieme ad un po’ d’acqua da scaldare a fiamma bassa. Mescoliamo per bene, in modo da spargerlo su tutta la superficie, continuiamo per qualche minuto, spegniamo il fuoco e rimuoviamo il sale. Bagniamo la padella con acqua tiepida e asciughiamo con della carta assorbente.

Proviamola subito, magari cucinando qualcosa che ci piace. Pensiamo alle uova, che spesso risultano difficili da cuocere senza attaccarsi completamente, oppure ad una semplice fetta di pollo o pesce.

Attenzione ai dettagli

Insomma, è geniale questo trucchetto della nonna che ci farà risparmiare tanti soldi sugli utensili da cucina, ma attenzione ad alcuni dettagli.

Infatti, ogni volta che cuociamo qualsiasi alimento, bisognerebbe seguire alcune accortezze. Mettere una noce di burro o versare un filo d’olio potrebbe evitare che il cibo si attacchi. Anche il sale non è da meno, ne basterebbe un pizzico proprio al centro della padella. Quindi, va bene la padella, ma non dimentichiamo neppure le modalità di cottura.

