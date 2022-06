Finalmente ci siamo, è arrivato quel periodo dell’anno in cui possiamo dire basta alle solite verdure con foglia verde o alle zucchine trite e ritrite. Infatti, sono già arrivate sulle nostre tavole tantissime altre varietà che anticipano l’estate, molte delle quali staranno con noi fino a settembre. Per esempio, come raggi di Sole, illuminano i nostri piatti i fiori di zucca, da preparare in mille modi diversi, anche ripieni senza pastella e cotti al forno.

Più carnosi e ingombranti sono, invece, i peperoni che anche crudi sono una vera una delizia. Insieme a questi, però, hanno fatto ritorno, e con gran scalpore, le melanzane, tonde, allungante, viole, nere e persino bianche. Con queste possiamo veramente sentirci meno tristi all’idea di mangiare delle verdure e possiamo sbizzarrirci tra antipasti e contorni. Le melanzane, poi, sono ottime anche come secondo e solitamente le possiamo trasformare in succulenti involtini, morbidissime polpette e nell’irresistibile parmigiana. Tuttavia, nell’articolo di oggi scopriremo un’altra ricetta per un secondo talmente goloso che non avrebbe nulla da invidiare a queste preparazione “cult” della cucina italiana.

Ingredienti

2 melanzane viola leggermente panciute;

200-250 grammi di pomodoro riccio;

qualche foglia di basilico;

uno spicchio d’aglio pelato;

sale q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

100 grammi di scamorza affumicata;

100 grammi di prosciutto cotto tagliato a cubetti;

pangrattato q.b.;

parmigiano grattugiato q.b.

Altro che involtini, polpette o parmigiana, per cucinare le melanzane come secondo proviamo questa ricetta sfiziosa, semplicissima ed economica

Iniziamo lavando, asciugando e dividendo a metà le melanzane, senza togliere il peduncolo. Intacchiamo delicatamente la polpa, disponiamole su una leccarda foderata con carta forno e inforniamo per 10 minuti a 190 gradi. Poi, utilizzando un cucchiaino, priviamole della polpa cercando di lasciare integra la buccia che, come una barchetta, accoglierà il nostro ripieno.

A questo punto, puliamo e tagliamo a cubetti il pomodoro riccio e facciamolo saltare in padella con olio, aglio e basilico. Cuociamo a fiamma medio-bassa e con coperchio chiuso per 5 minuti e poi aggiungiamo la polpa di melanzana. Aggiustiamo di sale e lasciamo insaporire per altri 5-8 minuti. Dopo, eliminando l’aglio, versiamo questo composto in una ciotola e aggiungiamo la scamorza affumicata e il prosciutto cotto tagliati a piccoli cubetti. Mescoliamo e riempiamo le melanzane con questo ripieno profumatissimo e saporito.

Infine, completiamo con una spolverata di pangrattato e parmigiano e con un filo d’olio e inforniamo a 180 gradi per 30 minuti, fino a doratura. Allora, altro che involtini, polpette o parmigiana, per cucinare le melanzane e fare un secondo sopraffino è questa la ricetta da appuntarsi, facile e salvaportafoglio.

