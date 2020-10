Sono secoli forse che l’uomo cerca, con evidente dedizione, un elisir di lunga di vita. Diciamocelo chiaramente. A chi non piacerebbe vivere più a lungo? La morte, infatti, è forse la cosa che spaventa la maggior parte di noi. E sapere di poter spendere più anni con i nostri cari sarebbe davvero un tesoro inestimabile. Purtroppo, questa formidabile pozione di cui tanto si parla in libri, film e racconti, ancora non è stata trovata. Ma ci sono delle azioni molto più semplici che possiamo compiere per stare su questa Terra molto a più lungo. Infatti, finalmente la scienza ha svelato un metodo semplicissimo per vivere più a lungo. Sei pronto a scoprirlo?

Lo studio che svela come vivere più a lungo

A svelare come vivere più a lungo, sono alcuni ricercatori che lavorano da anni per le prestigiose Università di Harvard e Stanford. Stiamo parlando, in particolare di Stefanos Zenios, Jeffrey Pfeffer e Joel Goh. I tre studiosi hanno infatti studiato dei campioni di volontari. Lo scopo era cercare di capire se l’ambiente di lavoro potesse effettivamente influenzare l’aspettativa di vita. E il risultato ha lasciato tutti a bocca aperta. Non si tratta ovviamente del primo studio sull’argomento. Ma sicuramente i suoi risultati sono tra i più incisivi. Vediamoli allora nel dettaglio.

Finalmente la scienza ha svelato un metodo semplicissimo per vivere più a lungo

Il modo per vivere più a lungo è la scelta del lavoro. Sembra incredibile, ma il lavoro che faremo non determina solo il nostro umore e il nostro conto in banca. Gli studiosi infatti hanno dimostrato che chi conduce un lavoro maggiormente stressante, ha una probabilità più alta di morire prima. Pare infatti che questa sia del 12-19%, contro il 6-10% riscontrata nei lavori meno debilitanti. E a creare questo divario sembra essere soprattutto il possesso di una laurea, che permette di accedere a lavori meno faticosi. Questo dovrebbe essere un dato che dovrebbe farci riflettere. Infatti, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la necessità di migliorare tutti gli ambienti di lavoro indistintamente. Questo perché diversi studi hanno dimostrato che davvero un lavoro meno stressante e più soddisfacente, può aumentare l’aspettativa della nostra vita di diversi anni.