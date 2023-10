Vacanza in Sicilia in ottobre: sagre e natura alle pendici dell’Etna soggiornando con meno di 100 euro a notte

Ogni mese dell’anno può riservarci giornate di bel tempo libere da impegni. Potremmo approfittarne per regalarci qualche giorno di vacanza. Occasioni da cogliere al volo sono le sagre. Eccone alcune in Sicilia e quanto può costare soggiornare nell’isola in ottobre.

L’autunno segna l’inizio dell’anno scolastico per molti studenti e anche la fine dell’estate e delle ferie. Possiamo approfittare di festività, ponti e weekend per rilassarci. C’è chi preferisce stare a casa, ma molti organizzano delle uscite.

In ogni periodo dell’anno possiamo scegliere mete interessanti dove trascorrere qualche giorno senza pensieri. Una delle destinazioni più gettonate è la Sicilia. Si visita volentieri in primavera o in estate. Spiagge, mare, tesori artistici, archeologici e buon cibo attraggono infatti tanti turisti.

È piacevole pure soggiornarvi in autunno, magari approfittando del costo più basso dei biglietti aerei e degli hotel. Sarà un’occasione anche per partecipare a delle sagre.

Vacanza in Sicilia in ottobre: sagre e natura ci aspettano in posti incantevoli

Come in varie altre Regioni italiane, in Sicilia in autunno si intensificano gli eventi enogastronomici. Per fare alcuni esempi, nella prima settimana di ottobre si svolgerebbe a Motta Camastra la Festa della noce. In questo comune vicino Messina si tengono di solito durante l’evento spettacoli e degustazioni.

La Sagra della mostarda e del fico d’India si svolgerebbe invece dal 6 all’8 e nei giorni 14 e 15 di ottobre 2023 a Militello in Val di Catania.

Una delle feste da non perdere è l’Ottobrata zafferanese. La mostra mercato dei prodotti tipici dell’Etna si svolge nel mese di ottobre. Ogni domenica è dedicata a un prodotto diverso. Dopo quella dell’uva, giorno 8 ci sarà la Sagra del miele. Quelle successive saranno sulle mele, i funghi, le castagne e il vino. Oltre alle degustazioni sarebbero in programma show cooking, mostre di pittura, cabaret, concerti e molto altro.

Quanto può costare dormire vicino Catania

Chi volesse andare in Sicilia nel mese di ottobre e assaggiare alcune prelibatezze locali, potrebbe soggiornare quindi a Zafferana Etnea. Ad esempio, tra le strutture più apprezzate in noti siti di viaggio troviamo Boutique di Charme. Una notte in camera singola potrebbe costare da un minimo di 40 euro a un massimo di 70 euro. Per una doppia la fascia di prezzo andrebbe da 50 euro a 90 euro a notte. Un altro bed and breakfast con buone recensioni, che si trova sempre a Zafferana Etnea vicino Catania, è Villa Hirschen. Qui una matrimoniale costerebbe a notte 70 euro.

Oltre alle sagre, in zona si possono visitare cantine, assaggiare vini e miele, salire sull’Etna o meravigliarsi nelle Gole dell’Alcantara. Nel catanese ci sono anche grandi centri commerciali e borghi incantevoli sul mare, come Aci Trezza. Vacanza in Sicilia in ottobre: sagre e natura e molto altro ci attendono per trascorrere giorni indimenticabili.

(n.d.r. Le informazioni riportate in questo articolo sono a titolo gratuito. Non esiste alcun rapporto fra la Testata e le strutture indicate.)