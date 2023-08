Ferragosto esotico e romantico per chi vive a Milano? Visitiamo la Thailandia della Lombardia, con meno di 5 euro di autostrada

La Lombardia è ricca di acqua pur non avendo a disposizione il mare. Per fortuna di chi vi abita, ci sono degli splendidi laghi che possono emendare a questa mancanza. Quello di Como, quello di Lecco, il Maggiore, un’importante porzione di quello di Garda e d’Iseo sono i principali. In particolare, quest’ultimo presenta un angolo di paradiso che non tutti i lombardi conoscono. Scopriamolo insieme.

Il mese d’agosto sta entrando nel vivo, diversi milioni di italiani si sono già spostati nelle località di villeggiatura. Altri si accingono a farlo nel prossimo weekend. Ovviamente, non solo l’Italia come meta di vacanza. La Grecia, la Francia, la Spagna, la vicina Croazia, la più economica Albania. Oppure, per i più fortunati, le mete esotiche, quelle da sogno come le Maldive, la Thailandia, i Caraibi.

Chi non può permettersi tutto questo e vive al nord Italia, pur con le debite proporzioni, può visitare un luogo che, però, ricorda davvero i paradisi tropicali.

Lo scenario che ritroviamo in provincia di Bergamo, in località Riva di Solto a meno di 90 minuti da Milano, infatti, è di quelli davvero sorprendenti. Un angolo esotico che lascerà di stucco i tanti che ancora non lo conoscono e vorranno visitarlo in queste settimane. Dire che sembrerà di essere in Thailandia non è davvero esagerato.

Ferragosto esotico e romantico per chi vive a Milano? Bastano 5 euro di autostrada

Per raggiungerlo, basta prendere l’Autostrada A4, uscire al casello di Grumello del Monte, 4,70 euro di pedaggio, e proseguire in direzione Lovere. Circa cinque chilometri prima, troveremo la Baia del Bogn, con la O chiusissima, come il dialetto bergamasco impone. Il significato di questa parola è “lastrone”, perché, in questo punto del Lago d’Iseo, le montagne si gettano letteralmente nell’acqua. Tuttavia, incastrata tra di esse, ecco una spiaggia di ciottoli bianchi che sembra davvero un piccolo paradiso.

Si può stendere un telo o un asciugamano, sdraiarsi, alzare lo sguardo e godere di un panorama davvero eccezionale. Inoltre, l’acqua degrada dolcemente, di conseguenza ci si può bagnare senza pericolo, tanto i grandi quanto i bambini. Un verde smeraldo degno proprio dei paradisi esotici che molti immaginano e pochi hanno la fortuna, nella loro vita, di poter visitare.

Come arrivare a Bogn di Riva di Solto

In questo luogo meraviglioso si può arrivare solamente a piedi. Si lascia la macchina in un ampio parcheggio gratuito a Riva di Solto, si prosegue camminando per qualche minuto in direzione Castro, quando si incontra un cartello appeso a un albero che recita così: “Anfiteatro naturale di Bogn”.

A quel punto basteranno meno di dieci minuti per arrivare alla spiaggia e rilassarsi circondati da meraviglie naturali. Può essere un luogo adatto anche a un semplice picnic immersi nella natura. Per poi risalire, nel tardo pomeriggio e proseguire la serata nella cittadina.

Dove mangiare a Ferragosto alla Baia del Bogn

Il paese di Riva di Solto, infatti, offre a chi vorrà visitarlo per il giorno di Ferragosto, la Sagra di San Rocco, organizzata dalla Pro Loco, durante il quale si potranno assaggiare i celebri casoncelli e tanti altri piatti della tipica cucina bergamasca, oltre ad ammirare, dalle 22 in poi, il suggestivo spettacolo dei lumini sul lago che renderanno l’atmosfera davvero molto romantica.

Facciamo, dunque un tuffo nell’acqua cristallina della “Thailandia della Lombardia”. Per un Ferragosto esotico e romantico per chi abita a Milano, sul Lago d’Iseo, visitiamo Riva di Solto, in provincia di Bergamo. Un angolo non molto famoso della regione più ricca del nostro paese, tutto da scoprire.