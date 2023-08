La città più economica d’Italia, nella Regione meno cara del nostro Paese: scopriamola insieme in queste vacanze

Che la vita sia meno cara al sud Italia rispetto al Nord è un concetto che tutti abbiamo ben chiaro in mente da moltissimi anni. Il fenomeno dell’immigrazione per cercare lavoro e una prospettiva di vita migliore è, ancora oggi, piuttosto forte, specie nella fascia di popolazione più giovane. Tutto questo, però, genera poi un paradosso. Infatti, ci si trasferisce al Nord dove la qualità della vita è inferiore e il costo molto più alto, lasciando il Sud che, viceversa, propone l’esatto opposto. In particolare in una specifica Regione. Scopriamo quale.

La Basilicata è terra aspra, brulla, per molti tratti ancora incontaminata. Famosa per la “Città dei Sassi”, quella Matera che è stata riscoperta qualche decennio fa e ora meta di fiorente turismo. Eppure sconosciuta ai più per la difficoltà di raggiungerla, per le sue strade impervie, ondulate, a volte neppure asfaltate. Con il polmone verde del Parco Nazionale del Pollino, le Dolomiti Lucane, lo splendido sbocco sul Mar Tirreno a Maratea, quello sullo Ionio da Trebisacce e Metaponto, incastrato tra Puglia e Calabria.

La Regione meno cara d’Italia o la più povera. Due facce della stessa medaglia. Con un capoluogo, Potenza, che non ha la fama di Matera, ma che svetta in una classifica speciale. Infatti, qui si è registrata l’inflazione media più bassa del 2022. In pratica, è la città più economica del nostro Paese.

La città più economica d’Italia, nella Regione meno cara? Il capoluogo della Basilicata, Potenza

Situata poco oltre gli 800 metri sul livello del mare, 64mila abitanti, detta la “città verticale”, per la sua particolare struttura urbanistica, che colloca il centro storico nel punto più alto e gli altri quartieri a scendere lungo la collina. È il capoluogo di Regione più alto d’Italia. Potenza ha un altro primato particolare che in pochissimi conoscono. Infatti, possiede il sistema di scale mobili per il trasporto pubblico più grande d’Europa, secondo, nel Mondo, solo alla capitale del Giappone, Tokyo.

Il suo centro storico è raccolto, molto semplice da visitare, dopo essere arrivati in cima, servendosi proprio delle scale mobili presenti in vari punti della città. Vivere qui è un affare, ovviamente se si trova un lavoro consono alle proprie aspettative. Nonostante il caldo torrido che attanaglia tutto il Sud, Potenza è un’oasi dove ricercare un po’ di fresco. D’inverno, poi, molto spesso le temperature scendono sotto lo zero.

Cosa vedere a Potenza

Due sono le chiese principali della città. La più antica, dedicata a San Michele, si trova a pochi passi da Piazza Pagano, il cuore pulsante di Potenza. In tipico stile romanico, costruita a fine 1100, è ricca di opere pregevoli, tra cui dipinti e intagli lignei di origine rinascimentale. Il Duomo, invece, è dedicato al santo patrono, Gerardo Della Porta, vescovo della città a inizio 1100. Più volte rimaneggiata, oggi ha uno stile neoclassico con un maestoso campanile dal quale si può ammirare una spettacolare veduta del capoluogo.

Altre chiese medievali interessanti sono quelle di Santa Lucia, San Francesco d’Assisi e della Santissima Trinità. Via Pretoria, invece, è la strada principale del centro storico, che parte da Portasalza e attraversa tutte le piazze principali, su cui si affacciano gli edifici di maggior pregio, come il Teatro Stabile, il Palazzo del Municipio, quello della Provincia e della Prefettura. La città più economica d’Italia, nella Regione meno cara è Potenza, in Basilicata. Una piccola oasi nella quale è possibile soggiornare per qualche giorno in estate, spendendo cifre contenute.