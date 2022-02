Il mese di febbraio è ormai iniziato e per alcuni porterà tante buone notizie. Per altri, invece, solo una sfortuna incredibile. Chiediamo quindi all’oroscopo chi di noi potrà rallegrarsi in questo periodo.

In particolare, oggi parliamo di due segni che passeranno momenti sia belli che brutti e quindi dovranno stare attenti a non farsi prendere troppo dal panico quando le cose vanno male. Allo stesso tempo, anche quando tutto va bene, è meglio che tengano la guardia alta, perché la sfortuna è dietro l’angolo.

Sarà un febbraio di alti e bassi per l’Ariete, ma non si tratta dell’unico segno che passerà un mese particolare. Andiamo a conoscere, quindi, anche gli altri due.

La fortuna gira spesso

Dell’Ariete abbiamo già parlato in un articolo precedente, indicando come l’amore e i soldi sarebbero andati su e giù come montagne russe tra gennaio e febbraio. Avevamo detto soprattutto che l’Ariete, a febbraio, sarebbe di nuovo riuscito a riconquistare pian piano la felicità. Ci sono, però, due segni che dovranno combattere ancora di più, fino a fine mese.

Iniziamo con i Pesci, che probabilmente avranno un grande momento di armonia con il partner e trascorreranno un momento di intenso amore a febbraio. Purtroppo, però, questo lo porterà ad ignorare un po’ troppo gli amici e alcuni di loro potrebbero risentirsi di questo comportamento.

Il compito del Pesci sarà quindi di bilanciare questi due fondamentali aspetti della sua vita personale, per far continuare il buon momento nella coppia ma allo stesso tempo non trascurare troppo gli amici di sempre. Se riuscirà a trovare il giusto equilibrio, allora il Pesci passerà un febbraio di straordinaria gioia.

Febbraio di alti e bassi per l’Ariete e per questi due segni zodiacali che dovranno conquistarsi la felicità

Oltre ad Ariete e Pesci, anche il Toro dovrà fare molta attenzione in questo mese. Nelle prossime settimane, infatti, alcuni avvenimenti metteranno in dubbio alcune delle sue convinzioni più profonde. Troverà le sue certezze scosse sotto diversi punti di vista.

Ad esempio, può darsi che abbia sempre avuto un certo modo di approcciarsi alle persone e alla vita, convinto che fosse il modo giusto di farlo. Qualcuno gli farà notare, però, che i suoi comportamenti e i suoi approcci a volte non funzionano, anzi, potrebbero addirittura allontanare le persone. Può darsi anche che inizi a dubitare delle sue ideologie politiche dopo anni di militanza, dopo aver scoperto che il mondo non è più adatto alle sue idee. O ancora, vedrà che le sue idee per crescere professionalmente sono sbagliate e dovrà cambiare l’approccio che ha alla sua carriera.

Insomma, febbraio porterà un cambiamento che potrebbe essere doloroso nella vita del Pesci. Il suo compito sarà quello di assecondare e non resistere al cambiamento e la felicità arriverà.