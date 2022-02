Il frigorifero è uno dei più importanti elettrodomestici che possediamo, che ci permette di tenere i cibi freschi molto più a lungo. Il frigo permette, infatti, di mantenere la temperatura ideale per evitare la formazione di batteri su di essi e quindi li tiene salubri più a lungo.

Oggi cerchiamo di approfondire questo tema, conoscendo le temperature che dovremmo impostare al frigorifero. e come evitare di creare sbalzi termici che potrebbero danneggiare il cibo. Se seguiamo questi consigli, evitiamo bollette salate e conserviamo meglio il cibo in maniera molto semplice.

Ecco cosa dobbiamo sapere sul nostro frigo

Come prima cosa, capiamo le temperature corrette a cui conservare il cibo. In genere, la temperatura ideale è di 4 gradi centigradi. Questo significa, in realtà, che i piani più bassi saranno un po’ più freddi, a circa 2 gradi, mentre quelli più alti possono anche arrivare a 8 gradi. Questo ci permette già di capire dove posizionare ciascun alimento a seconda della sua temperatura ideale di conservazione.

Per capire esattamente la temperatura di ciascun piano del frigo, acquistiamo un termometro da ambiente, posizioniamolo su un piano e chiudiamo il frigo. Dopo 20 minuti apriamo e leggiamo la temperatura. Rifacciamo la stessa cosa per gli altri piani e, se vediamo che il nostro frigo è troppo freddo o troppo caldo, regoliamo la sua potenza.

Evitiamo bollette salate e conserviamo meglio il cibo tenendo il frigorifero alla temperatura giusta

Regolare la potenza del frigo è importante innanzitutto per mantenere il cibo salubre più a lungo. Come anticipato, se la temperatura è troppo alta rischiamo che gli alimenti non si conservino bene e sviluppino batteri dannosi. Se invece la temperatura è troppo bassa, essi iniziano leggermente a gelare, ed il loro gusto ne risente molto una volta che li tiriamo fuori.

Ovviamente, regolare il frigorifero ci permette anche di risparmiare sulle bollette. Non vogliamo certo tenerlo sempre alla massima potenza oppure i costi energetici rischiano di schizzare alle stelle.

A proposito, per evitare di spendere troppo, è anche bene che il frigo mantenga sempre una temperatura più o meno costante. Questo vuol dire che dobbiamo prendere qualche accorgimento per evitare che si scaldi troppo.

Quindi, cerchiamo di non aprire troppo frequentemente la porta, ovviamente. E poi, smettiamola di mettere cibi caldi bollenti all’interno. Infatti, questo causa un innalzamento della temperatura consistente, che potrebbe danneggiare la conservazione del cibo e portare a bollette molto elevate. Inoltre, teniamo il frigo sempre piuttosto pieno, perché ciò riduce la dispersione termica.

