Nolente o volente il nostro setup rosso annuale del 30 novembre si sta facendo sentire. Infatti, intorno a questa data sembra che i mercati abbiano raggiunto un punto di equilibrio, di riflessione. Riaccumulazione o distribuzione? In sostanza si prepara un ulteriore fase rialzista fino alla fine del’anno, oppure l’anno chiuderà su livelli più bassi degli attuali. Al momento, il nostro percorso campione prevalente è il primo, e questo vede l’anno chiudere sui massimi. Prima però ci sarà una fase di incertezza a Wall Street fino al 12 dicembre?

Probabilità al rialzo e al ribasso

Il mese di dicembre è quello che ha più probabilità di registrare un rendimento positivo e di “ospitare” il massimo annuale.

Quindi, le nostre analisi non possono che prendere in forte considerazione questi fatti statistici. Un occhio di riguardo comunque viene dato ai punti di inversione. In poche parole la nostra view è la seguente:

il rialzo continuerà nei prossimi giorni se e fino a quando le chiusure dell’8 dicembre non saranno inferiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.907

Nasdaq C.

14.134

S&P500

4.510.

Dopo l’8 dicembre andremo ad aggiornare questi livelli operatvi che ci permetteranno di continuare a seguire la tendenza mantenendone un polso ottimale.

Fase di incertezza a Wall Street fino al 12 dicembre?

La chiusura della seduta di contrattazione del giorno 5 dicembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

36.124,56

Nasdaq C.

14.222,91

S&P500

4.567,18.

Si continuano a notare degli eccessi di breve termine sui nostri oscillatori ma i prezzi non hanno ancora generato un segnale di inversione ribassista.

Questa fase potrebbe durare fino ala scdenza del primo setup mensile del 12 dicembre (i successivi scadranno il 15 e poi il 27).

Al momento il nostro scenario è il seguente: dicembre chiuderà probabilmente sui massimi annuali.

Vedremo poi cosa accadrà.

Lettura consigliata

A dicembre ci sono 10 tassi di interesse più una rendita mensile per 15 anni tra cui scegliere per chi porta i soldi alle Poste