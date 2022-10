Famosa azienda assume diplomati a tempo indeterminato in tutta Italia

Trovare un lavoro, al giorno d’oggi, è diventato abbastanza complicato. Tra la crisi economica e sociale, molte aziende e piccole attività sono state costrette a chiudere, anche se il fatto interessa un breve periodo. D’altra parte, il PNRR è stato un intervento molto importante ed efficiente, poiché ha contribuito ad aiutare le stesse. Attraverso questi fondi, le imprese sono state incoraggiate ad investire, puntando su nuovi progetti. Questi ultimi, per funzionare, hanno bisogno di nuovo personale. Ecco perché diverse aziende sono alla ricerca, come Unieuro che assume anche senza esperienza. Ma le buone notizie non sono finite qui. Per trovare un lavoro, dobbiamo essere in grado di cercare bene. Infatti noi, in questa sede, suggeriamo ai Lettori che un’azienda leader nel suo settore è alla ricerca di nuovi soggetti da inserire nel proprio organico.

TIM

Questa famosa azienda assume diplomati a tempo indeterminato. Due belle notizie, dunque, che vede due aspetti fondamentali. La prima è l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e la seconda è il requisito, ossia il diploma. Di conseguenza, molti giovani disoccupati hanno la possibilità di trovare, finalmente, un lavoro fisso che permetta loro di condurre una vita tranquilla.

Le figure ricercate

La figura maggiormente ricercata è quella di tecnico da inserire nelle sedi distribuite in tutta Italia. Le assunzioni rientrano nel progetto della TIM di reclutamento di circa 600 nuovi dipendenti. Ma la TIM non è l’unico posto di lavoro che recluta nuovo personale in tutto il Paese. Anche molti Comuni italiani assumeranno circa 1.000 nuovi dipendenti per carenza di personale. I requisiti per presentare la candidatura, come specificato poc’anzi, sono il diploma conseguito presso un istituto tecnico e la patente B.

Famosa azienda assume diplomati a tempo indeterminato in presenza di specifici requisiti

Oltre al possesso della patente e del diploma, i candidati dovrebbero rendersi disponibili a lavorare su turnazioni, iniziando dalle ore 8 e finendo alle 20. Le assunzioni sono aperte per coprire i ruoli nell’intero territorio italiano, soprattutto nelle città più importanti e nei capoluoghi di Regione. Per esempio, Bologna, Reggio Emilia, Verona, Macerata, Foggia, Salerno, Udine, Ancona e così via.

Se siamo interessati a questo lavoro, dobbiamo inviare la candidatura online presso la sezione apposita “Lavora con noi” del sito web della TIM. Inoltre, nella stessa sezione è possibile visionare le altre posizioni aperte, nonché inviare la candidatura spontanea. In ogni caso, per essere aggiornati sulle offerte di lavoro e sui concorsi pubblici, consultiamo i siti web delle aziende che ci interessano, nonché la Gazzetta Ufficiale.