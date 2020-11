Molti si domandano come richiedere una visura camerale gratuitamente per ottenere diverse informazioni sulla propria impresa, purché regolarmente iscritta alla Camera di Commercio. Vediamo di seguito il modo di estrarre questo documento in modo facile e veloce.

Che cosa contiene la visura camerale

Oltre all’oggetto sociale, la visura camerale riporta la natura giuridica dell’impresa, la Partita IVA, la data di costituzione, la tipologia dell’attività svolta, la sede legale, eventuali unità operative secondarie, ecc. All’interno di questo documento si trovano anche i codici attività, le informazioni che riguardano i vari soci, eventuali procedure concorsuali pendenti e molto altro ancora. Quando storica, la visura elenca le vicende societarie e tutte le varie modifiche intercorse a far data dalla costituzione. Tutte le indicazioni variano in base all’impresa e sono aggiornate al momento della richiesta della visura.

Quest’ultima può essere richiesta dal rappresentante legale o dal titolare dell’impresa presso gli sportelli della Camera di Commercio. La visura della propria impresa si può richiedere anche tramite il proprio commercialista di fiducia o altro professionista qualificato. In entrambi i casi sarà necessario sopportare dei costi.

Come richiedere una visura camerale gratuitamente?

In alternativa, soprattutto per coloro che intendono risparmiare e sono impossibilitati a recarsi personalmente presso gli uffici della Camera di Commercio, è possibile avere la visura della propria impresa gratis e online, semplicemente accedendo al portale Impresa Italia.

Una volta eseguito l’accesso al portale, tramite SPID o CNS (che sono necessari per accedere ai servizi digitali per le imprese), sarà possibile ottenere la visura della propria impresa. Il portale, più nello specifico, consente di ottenere non solo la visura ordinaria, ma anche quella storica e completa. In base alla natura giuridica dell’impresa si possono reperire informazioni diverse, le schede dei singoli soci e conoscerne le cariche aggiornate.

Gli utenti non in possesso di SPID o CNS hanno comunque libero accesso alla versione demo, che permette di capire come funziona e quali documenti si possono trovare sul sito.