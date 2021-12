Se abbiamo ricevuto la tredicesima oppure qualche gradita mancia dalla famiglia sarà il caso di fare scorta di alcuni prodotti. In questo articolo consiglieremo i prodotti che troveremo in offerta o a prezzi bassi in questo mese da poter stoccare e conservare per il resto dell’anno. Inoltre suggeriremo i metodi di conservazione migliore nel caso di prodotti alimentari.

Facciamo scorta ora di questi prodotti di stagione in offerta a dicembre per risparmiare tutto l’anno

Per prima cosa nei mercati o nei punti della grande distribuzione troveremo molti prodotti stagionali che potremo conservare per alcuni mesi. Gli agrumi sono ad esempio da acquistare in quantità perché sono in offerta ovunque. Limoni, arance, mandarini, clementine e bergamotto si possono conservare fino a 4 mesi sul terrazzo se non esposto al sole naturalmente. In alternativa possiamo realizzare delle spremute che poi congeleremo nei contenitori per il ghiaccio. Infine potremmo essiccare delle fette di arance e limoni in forno o nella friggitrice ad aria e mangiarle durante l’anno come snack.

Oltre agli agrumi

A prezzi stracciati troviamo gli avocado, le mele, le ultime castagne e i litchi. Anche in questo caso conservare in cantina, in garage o sul terrazzo qualche cassetta, ci garantirà qualche mese di conservazione. Se poi disidratiamo le mele le avremo sempre pronte per una bella torta anche a Ferragosto.

Le verdure di dicembre

Dobbiamo inoltre fare scorta di carciofi, cavolfiori, broccoli e soprattutto di verza che in questo periodo non supera l’euro al chilogrammo.

In questo caso andrà tagliata sottile, mondata e asciugata con la centrifuga per l’insalata e poi congelata. Naturalmente andrà poi consumata previa cottura.

I cofanetti beauty natalizi

In questo momento post-Natale tutto ciò che aveva una confezione natalizia verrà svenduto. Possiamo fare degli ottimi affari acquistando dei prodotti di bellezza di marca, per noi o per futuri regali. Basterà cambiare la confezione e avremo regali per i compleanni per tutto l’anno.

Conservare il grana padano o reggiano

Anche in questo caso le confezioni natalizie rimaste invendute saranno messe in offerta. In molti casi un chilo di grana non supererà le dieci euro. Inoltre il grana sottovuoto ha una scadenza molto lunga pertanto possiamo farne incetta per i prossimi mesi.

I sacchetti regalo

Carte e sacchetti regalo sono messi in saldo subito dopo Natale. Cogliamo l’occasione per accaparrarci le confezioni regalo per i nostri doni durante l’anno. Eviteremo di buttare la carta dei regali di Natale dopo aver scoperto come usarla per rendere la casa meravigliosa.

Pandori e Panettoni

Dopo Santo Stefano i prezzi di pandori e i panettoni sono decurtati di oltre il 50%. Possiamo acquistarne qualcuno per la tradizionale benedizione di San Biagio. Soprattutto potremo conservarli fino a primavera come dolci oppure sbriciolati per una panatura croccante.

Facciamo scorta ora di questi prodotti di stagione in offerta a dicembre per risparmiare tutto l’anno e riempire la dispensa con pochi euro.