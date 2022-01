Noi tutti siamo sempre di corsa e, generalmente, quando non abbiamo tempo immancabilmente accade l’evento imprevisto. Chi non ha mai avuto un contrattempo prima di uscire di casa, magari prima di un appuntamento importante? Il classico esempio è quello di rovesciarsi il caffè sulla camicia o sul vestito. A quel punto bisogna trovare la soluzione velocemente.

I piccoli problemi accadono soprattutto in ambito domestico, alle volte sono piccoli danni, malfunzionamenti, guasti che possono essere risolti facilmente e velocemente. Può essere il buco nel muro lasciato da un chiodo oppure il segno di un mobile lasciato sul tappeto o il parquet che scricchiola. Dei piccoli e utilissimi trucchi possono risolvere facilmente questi ed altri problemi, comuni in ambiente domestico.

Ma gli intoppi più fastidiosi sono gli imprevisti dell’ultimo momento magari quando dobbiamo uscire. Per risolvere questi fastidiosi problemi a volte basta veramente poco.

Supponiamo di dovere andare in ufficio o di avere un appuntamento importante. Quando iniziamo a vestirci ci accorgiamo che la camicia è sgualcita. A questo punto abbiamo due soluzioni, cambiamo camicia oppure la stiriamo. In pochi, poi, conoscono alcuni trucchi d’oro per una stiratura perfetta e veloce e così si risolve il problema in un attimo.

Per risolvere questi fastidiosi problemi a cerniera, maglione e scarpe ecco 3 soluzioni geniali che in pochi conoscono

Una volta indossata la camicia mettiamo i pantaloni. Oramai la quasi totalità di questi indumenti hanno una cerniera lampo, che regolarmente si impiglia nel momento meno opportuno. Tutti nella vita ci siamo trovati alle prese con una lampo che non scorre, specialmente se il capo è nuovo. La soluzione perfetta e rapidissima è una goccia d’olio per lubrificare la cerniera.

Magari quel giorno abbiamo deciso di indossare un maglione perché vogliamo essere un po’ più casual e perché magari fuori fa un po’ freddo. Prima di indossarlo ci accorgiamo che è pieno di pallini di pelo fastidiosissimi e terribili da guardare. Niente paura, la soluzione velocissima sta nel nastro adesivo.

Avvolgiamo attorno alla mano del nastro adesivo, ovviamente con la parte che attacca verso l’esterno. Poi tamponiamo il maglione con la mano avvolta dal nastro adesivo e come per incanto pallini e pelucchi spariranno rimanendo attaccati al nastro.

Camminando per strada, invece, può capitare di pestare una gomma da masticare. Ci sono poche cose più fastidiose di un chewing gum attaccato alla suola. Ma una volta a casa, come si toglie la gomma? Il problema si risolve così.

Si infila la scarpa in un sacchetto per congelare gli alimenti, in modo che la gomma da masticare aderisca bene alla plastica del sacchetto. Si chiude poi il sacchetto ermeticamente e lo si mette nel congelatore per due ore. Quando andremo a togliere la scarpa dal sacchetto la gomma da masticare dovrebbe rimanere attaccata alla plastica.

