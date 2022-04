Se c’è una sorta di “livella” sociale che caratterizza questo periodo, oltre alla lotta al Covid 19, troviamo sicuramente i rincari.

Un problema che riguarda più o meno tutti, anche se probabilmente in misura differente a seconda soprattutto delle condizioni economiche di partenza.

Fatto sta che da qualche mese a questa parte, complice anche il conflitto esploso di recente, le bollette sono dei veri e propri salassi.

Non soltanto gas, luce e acqua ma, come purtroppo quasi tutti avremo potuto constatare, i prezzi stanno lievitando un po’ in ogni settore.

È per questo che, dove possiamo, è sempre importante imparare a risparmiare dove si può e come si può.

Per fortuna, in questo senso ci viene incontro una vera e propria cultura del riutilizzo che si sta diffondendo a macchia d’olio.

Evitiamo gli sprechi e risparmiamo su bollette e tante altre costose incombenze imparando qualche trucchetto salva-portafoglio.

Un prezioso alleato

Uno di questi fantastici trucchetti riguarda uno degli elettrodomestici più amati e utilizzati.

Da qualche anno a questa parte è diventato il desiderio “proibito” di tante casalinghe (e “casalinghi”).

A detta di chi lo possiede, una vera e propria manna dal cielo nell’ambito “bucato”.

Molti avranno già capito di cosa stiamo parlando, ovvero dell’asciugatrice.

Un elettrodomestico che si è fatto strada nel tempo tra i “mai più senza” e considerato una volta un bene “di lusso”.

Oggi, invece, è ormai presente in tantissime case, rappresentando un vero e proprio investimento per dimezzare i tempi dedicati alle faccende.

Ma, al di là della sua funzione, che cos’ha di tanto speciale da offrirci al punto da aiutarci a risparmiare?

Ovviamente, la sua acqua di scarico, demineralizzata ed utilissima per tante faccende di casa e piccole grane.

Scopriamo quali.

Evitiamo gli sprechi e risparmiamo su bollette e consumi riutilizzando questo prodotto di scarto che tanti hanno in casa in 4 modi furbi

Ogni volta che tiriamo lo sciacquone in bagno è tanta l’acqua che va sprecata e che, a suo modo, contribuisce a bollette salate.

Quando possiamo, scarichiamo utilizzando proprio l’acqua di scarto dell’asciugatrice.

Lavare e pulire oggetti e componenti d’arredo in acciaio

Potremmo utilizzarla anche per lavare infissi, maniglie e piani di cottura in acciaio. Effetto specchio assicurato.

Pulizia bigiotteria in argento

Quest’acqua demineralizzata può essere utilizzata anche per rimettere a nuovo la nostra bigiotteria in argento.

Al suo interno, infatti, possono rimanere residui di detergente e altri prodotti “brillantanti”, che possono essere un plus in questo noioso ma necessario lavoro.

Lavaggio a mano

Infine, ma non in ordine di importanza, ciò che possiamo evitare di buttare in lavatrice, laviamolo a mano con quest’acqua.

Doppio risparmio.

Approfondimento

Ecco un oggetto che tutti possediamo senza sapere che ha almeno 15 geniali usi alternativi