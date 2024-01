Settimana molto particolare che possiamo definire a due velocità diversa per i listini azionari che analizziamo in questa rubrica: Europa in laterale ribassista e mercati americani al rialzo con nuovi massimi. Strana cosa rispetto alle serie storiche, anche se c’è da rimarcare che fra Wall Street e gli altri mercati la correlazione è di circa il 76%. La nostra esperienza comunque ci dice che questa situazione è destinata a durare poco e presto i nodi verranno al pettine. Riteniamo che infatti entro martedì i mercati azionari daranno indicazioni precise. Andiamoa spiegare il perchè.

Il pattern settimanale

I mercati analizzati alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 19 gennaio hanno segnato i seguenti prezzi

Dax Future

16.538

Eurostoxx Future

4.423

Ftse Mib Future

30.175

S&P500

4.739,21.

La tendenza ribassista di breve termine potrebbe continuare se i seguenti listini chiuderanno la prossima settimana di contrattazione su livelli inferiori a:

Dax Future

16.928

Eurostoxx Future

4.527

Ftse Mib Future

30.724

Invece, inizierà una tendenza ribassista di breve termine se lo S&P 500 chiuderà la stessa seduta di contrattazione su livelli inferiori a:

S&P500

4.696.

La nostra previsione annuale indica che siamo in un’area temporale dove potrebbe iniziare un ritracciamento

Come accorgersi se qualcosa cambia rispetto alle tendenze che abbiamo appena visto? I giorni più adatti a formare un massimo/minimo per la prossima settimana saranno lunedì con probabilità al 70% e martedì al 64%. Questo significa che entro martedì vedremo che i listini analizzati prenderanno la stessa direzione, o al rialzo o al ribasso. Le probabilità poi sarebbero le seguenti: il movimento che inizierà fra alti e bassi fisologici potrebbe durare fino alla scadenza del nostro setup annuale del 7 marzo.

Entro martedì i mercati azionari daranno indicazioni precise: un’occhiata al Vix

Il dericìvato per la sesta settimana consecutiva ha oscillato nel range 11,81/15,40: quale strada prenderà ora? Solo sopra 15,40 inizierà a indicare che Wall Street potrebbe fermarsi.

