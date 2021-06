Tutti noi sappiamo quanto sia complicato mantenere la casa pulita e in ordine ogni singolo giorno. Nel nostro appartamento, infatti, dormiamo, mangiamo, invitiamo gli amici e i parenti e ci prendiamo cura della nostra igiene. Con tutte queste azioni quotidiane, è davvero difficile mantenere una casa sempre splendente. Soprattutto, pensiamo all’area bagno. Usiamo questa stanza quotidianamente e addirittura più volte al giorno. Perciò, non possiamo pretendere che rimanga sempre perfettamente pulita. E ora che è arrivato anche il caldo, stiamo usando il box doccia molto più spesso e il rischio è quello di farlo sporcare sempre di più e, in alcuni casi, di rovinarlo.

Come possiamo mantenere pulito e igienizzato il box doccia della nostra casa

A nessuno piace lavarsi in una vasca sporca e questo è certamente un dato di fatto. Perciò, eliminiamo lo sporco, le incrostazioni e la muffa dal box doccia con un inaspettato ingrediente naturale cui pochi hanno pensato. Stiamo parlando della frumina, un alleato contro lo sporco che davvero pochi avrebbero creduto di usare nelle pulizie domestiche. Eppure, sfruttando le sue proprietà, potremo ottenere un risultato che ci lascerà a bocca aperta. Vediamo allora come utilizzarlo.

Eliminiamo lo sporco, le incrostazioni e la muffa dal box doccia con un inaspettato ingrediente naturale cui pochi hanno pensato

La frumina può davvero aiutarci nella battaglia contro lo sporco. Vediamo come usarla per far risplendere il box doccia in un lampo. Prendiamo una bacinella e riempiamola di acqua ossigenata. Ora, versiamo tre cucchiai di frumina e mescoliamo fino a che la soluzione che stiamo creando sia totalmente omogenea. Prendiamo adesso uno spazzolino da denti, immergiamolo nel nostro rimedio e strofiniamolo su tutte le zone del box doccia macchiate. Soprattutto, passiamolo tra le piastrelle, in modo tale da eliminare qualsiasi residuo di calcare o muffa.

