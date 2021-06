Durante l’estate si preferiscono sempre ricette fresche e non pesanti soprattutto a base di verdure. Per i vegetariani è un’abitudine, che può essere presa anche per chi mangia carne e pesce.

Infatti, una buona dieta vegetariana per qualche giorno, più volte al mese, non farà altro che disintossicare il nostro corpo.

Questa tartare vegetariana poco conosciuta è deliziosa e molto raffinata ed ecco come prepararla con questi soli 2 ingredienti

Questo aperitivo cena è buonissimo da presentare agli ospiti o anche da preparare come cena leggera durante la settimana di lavoro. Si tratta della tartare a base di ravanelli e noci che si prepara in 15 minuti, ma si cuoce in 5.

Per 4 persone prendiamo:

1 mazzetto di ravanelli;

8 noci intere;

50 g di formaggio di capra;

5 rametti di coriandolo;

2 cucchiai di olio di oliva;

2 cucchiai di aceto di noci;

8 fette fini di pane di segale;

sale e pepe q.b.

Prepariamo la tartare di ravanelli e noci

Questa tartare vegetariana poco conosciuta è deliziosa e molto raffinata ed ecco come prepararla con questi soli 2 ingredienti. Tagliamo il ciuffo dei ravanelli e laviamo le radici, poi tagliamole grossolanamente. Tagliamo in due le noci, laviamo il coriandolo e tagliamolo finemente.

Mischiamo in un’insalatiera i ravanelli e le noci spezzettate, aggiungiamo il formaggio fresco a pezzettini. Saliamo e pepiamo a piacimento e aggiungiamo dell’olio di oliva e aceto di noci. Facciamo grigliare le fette di pane di segale e serviamo la tartare ben fresca sul pane invece caldo.

Per completare questo dip, ovvero la salsa da aperitivi possiamo semplicemente aggiungere un dessert. Infatti, questa tartàre è un piatto completo e non necessita di un ulteriore aggiunta per cena in seguito.

Gustiamo un carpaccio di arance o dei frutti rossi per completare con l’apporto di antiossidanti e vitamina C.

