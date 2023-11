Eliminare le macchie gialle dai termosifoni a costo zero: gli ingredienti perfetti 

I termosifoni spesso si ingialliscono con il tempo, ma ecco come eliminare le macchie gialle a costo zero, con ingredienti che abbiamo in casa e molto efficaci.

La stagione fredda è arrivata e, anche se ci sono ancora colpi di coda dell’estate, le basse temperature ormai ci sono, soprattutto al mattino e alla sera. Per non ammalarsi e per prevenire danni alla casa bisogna usare il riscaldamento per poter godere di un po’ di calore almeno nell’ambiente domestico.

Ognuno ha il suo sistema di riscaldamento, quello che ha trovato nella casa, quello che più conviene. Ad ogni modo, non possono mancare i termosifoni collegati alla caldaia. Spesso questi si ingialliscono con il tempo, per questo ecco come eliminare le macchie gialle dai termosifoni a costo zero. Non servono soldi, non servono prodotti specifici, ma solo due ingredienti che abbiamo in casa.

Mantenere una buona pulizia è fondamentale per vivere in un ambiente sano, soprattutto se ci sono persone fragili come bambini o anziani.

Perché si formano macchie gialle o aloni grigi

Prima di conoscere un metodo molto efficace per sbiancarli, chiediamoci come mai i termosifoni diventano gialli con il passare del tempo. Ebbene, proprio il passare del tempo è la prima causa di ingiallimento. Inoltre, anche polvere, sporco, fumo di sigaretta a lungo andare, depositandosi sui termosifoni fanno comparire macchie e aloni.

Inoltre, potete notare come i termosifoni esposti alla luce del sole siano in condizioni peggiori rispetto a quelli sempre all’ombra. Anche i raggi del sole contribuiscono a formare macchie gialle, aloni grigi con il tempo.

Eliminare le macchie gialle dai termosifoni a costo zero: cosa usare

Un classico rimedio della nonna è quello di usare un po’ di scaglie di sapone Marsiglia con una spugnetta, in modo delicato, sulle macchie. Questo dovrebbe già bastare a risolvere il problema. Ma si possono provare altre cose.

L’obiettivo è quello di sbiancare il termosifone ingiallito o più termosifoni. Qual è lo sbiancante per eccellenza? Ovviamente il bicarbonato di sodio, perfetto alleato quando si tratta di pulire e igienizzare casa, oltre a far tornare tutto bianco come prima. Basta creare una pastella di bicarbonato e acqua da far agire per un po’ sugli aloni e poi togliere per bene.

Infine, alcuni usano l’acido citrico diluito con acqua. Si può usare il succo di limone per averlo naturale e gratis. Questi sono metodi casalinghi, fai da te, a costo zero perché si trovano già in casa sicuramente, con risultati molto efficaci.