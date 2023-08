Elimina i peli lunghi sotto il mento con il rimedio naturale che esfolia la pelle con delicatezza

La peluria sul viso è un inestetismo con cui bisogna fare i conti. Per uscire da questa scomoda situazione, si potrebbe utilizzare un rimedio apposito e del tutto naturale. Sai di cosa si tratta? Scoprilo nelle prossime righe con i passaggi per applicarlo.

Curare il proprio aspetto non è sempre facile, soprattutto quando iniziano a sbucare quegli odiatissimi peli. Sono un problema che potrebbe scoraggiare molte donne, perfino a mostrarsi in pubblico. Di solito si va di pinzetta, ma questa soluzione non è delle più comode e rapide. Ecco, allora, che potremmo cambiare metodo e ricorrere ai rimedi della natura. In poco tempo potremmo scoprire che il composto che prepareremo in casa elimina i peli lunghi sotto il mento efficacemente. Ci basteranno due ingredienti comuni, che combinati si dimostreranno anche degli ottimi alleati per prendersi cura della cute.

Elimina i peli lunghi sotto il mento col composto esfoliante goloso

Le cause della crescita della peluria sul mento sarebbero diverse. Potrebbero c’entrare gli squilibri ormonali, o più semplicemente l’ereditarietà. In ogni caso, si potrebbe voler rimediare in modo sicuro e non aggressivo. A questo ci penseranno due prodotti della cucina: banana e farina d’avena. Proprio questi semplici alimenti, in combinazione, potrebbero far cadere i peli e rallentarne la ricrescita.

Ma come li possiamo utilizzare precisamente? Si consiglia innanzitutto di sbucciare la banana e schiacciarla con la forchetta. Quindi, si prosegue unendo un paio di cucchiai di farina e si amalgama tutto insieme. Una volta che avremo a portata di mano la nostra pasta naturale, dovremo solo distribuirla sulla zona da trattare. Perché faccia effetto, bisognerà lasciarla agire per circa venti minuti. Infine, si concluderà il processo risciacquando il mento con qualche manciata di acqua fresca.

La maschera nutriente per il viso

Gli ingredienti appena utilizzati non servono solo a contrastare la crescita pilifera. Uniti avrebbero anche proprietà lenitive e contribuirebbero a donare luminosità alla pelle. Dunque, perché non servirsene per creare una maschera? Gli ingredienti da usare sono ½ banana e 2 cucchiai di farina d’avena. Per iniziare, ci si dovrà procurare una ciotola capiente. Mettici la banana e schiacciala con una forchetta, fino a ridurla in purea. A questo punto unisci l’avena e amalgama bene.

Ora che hai il tuo prodotto di bellezza pronto all’uso, applicalo sul volto e fallo agire per venti minuti. Quando scade il tempo rimuovi tutto con acqua tiepida. Volendo, la banana si troverebbe a meraviglia anche con altri componenti. Prova a sostituire la farina d’avena con due cucchiai di miele o una dose di yogurt bianco naturale. Quest’ultimo dovrebbe funzionare anche sui capelli che hanno perso la loro lucentezza originaria.