Il tempo non è sempre dalla nostra parte e a volte è necessario preparare un pranzo o una cena in pochi minuti. Per fortuna, a mezzogiorno possiamo sfruttare la pasta, un ingrediente buono, rapido e versatile. Non per niente è al centro di molti piatti della tradizione.

In casa, però, potremmo avere degli ingredienti che non abbiamo mai pensato di abbinare per un pranzo veloce. Infatti, le star di questo piatto saranno melanzane, noci e basilico.

Ingredienti

300 g di pasta;

6 noci;

1 melanzana viola scuro;

6 foglie di basilico;

olio extravergine q.b.;

pecorino q.b.;

sale e pepe q.b.

Per un pranzo veloce ecco una pasta cremosa e ricca di sapore con solo 3 ingredienti

Iniziamo la preparazione occupandoci della melanzana, che dovrà essere di medie dimensioni. Laviamola e rimuoviamo la parte attaccata al picciolo. Ora riduciamola a cubetti molto piccoli con l’aiuto di un coltello. Trasferiamoli, poi, in padella insieme a un filo d’olio e a un pizzico di sale.

Cuociamo la melanzana a fiamma alta mescolando continuamente. Dopo circa 15 minuti potremo trasferirla nel mixer. Per accelerare questa fase, possiamo sempre utilizzare il mixer anche quando la melanzana è ancora cruda. In questo modo la ridurremo in pezzi più piccoli nel giro di pochi secondi. Quindi, una volta messi in padella, potremo cuocerli più in fretta.

Quando avremo messo la melanzana cotta nel mixer, aggiungiamo anche i gherigli di noce puliti e almeno un ciuffo di basilico, insieme a una manciata di pecorino. Azioniamo il mixer finché non avremo ottenuto la consistenza di una ricca crema, una sorta di pesto a base di melanzane e noci.

Nel frattempo, avremo messo a bollire dell’acqua ed è quindi il momento di salarla e buttare la pasta. Quando questa sarà molto al dente, trasferiamola in padella insieme a un filo d’olio, alla crema di noci e melanzane e a qualche cucchiaio di acqua di cottura. Facciamo cuocere il tutto incorporando gli ingredienti finché la cottura della pasta non sarà perfetta e la crema avrà raggiunto la consistenza desiderata.

Trasferiamo la nostra deliziosa pasta in padella e completiamo l’opera con una grattata di pecorino, pepe e delle noci tagliate grossolanamente.

