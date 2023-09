Dopo che nel giro di 10 anni tra il 2011 e il 2021 le azioni El.En hanno totalizzato una performance di oltre il 300%. Tuttavia, negli ultimi due anni le cose non sono andate benissimo. Basti pensare che da inizio anno perde circa il 35% registrando la peggiore performance tra le azioni a maggiore capitalizzazione. C’è, però, un aspetto da non trascurare. El.En continua a scendere nonostante sia sottovalutata sia dal punto di vista dei multipli di mercato che da quello degli analisti. Quando si potrebbe tornare compratori per un investimento di lungo periodo?

Le raccomandazioni degli analisti

A guardare le raccomandazioni degli analisti lo scenario che viene fuori presenta qualche contraddizione. Da un lato, infatti, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di poco superiore al 40%. Dall’altro il rating medio degli analisti è Neutro. C’è, quindi, incertezza anche se il fatto che anche nello scenario più pessimistico il titolo risulta essere sottovalutato potrebbe essere un segnale incoraggiante.

El.En continua a scendere, ma è sottovalutata: quando comprare secondo l’analisi grafica?

Il titolo El.En (MIL:ELN) ha chiuso la seduta del 15 settembre in ribasso dell’1,42% rispetto alla seduta precedente, a quota 9,35 €.

Dopo un timido tentativo di rialzo le quotazioni hanno preso a scendere nuovamente rompendo il forte supporto, ma anche importante soglia psicologica, in area 10 €. Il prossimo possibile punto di inversione si colloca, poi, in area 9 €. Il livello sul quale l’inversione rialzista potrebbe essere molto probabile, invece, passa per area 8 €. Su questo livello acquisti di lungo periodo potrebbero essere molto interessanti.

Un altro segnale di inversione, invece, potrebbe arrivare, nel breve, da una chiusura giornaliera superiore a 10 €.

