Ecco un’alternativa pratica ed economica per mettere al riparo la propria autovettura anche se non si possiede un garage

L’amore degli italiani per le quattroruote, anno dopo anno, cresce sempre di più. Prendersi cura della propria autovettura è fondamentale. Proteggere il proprio veicolo dai più comuni fenomeni atmosferici è uno dei primi accorgimenti da attuare. La maggior parte degli automobilisti si è attrezzata costruendo garage o rimesse auto in grado di limitare gli eventuali danni. Qualora non si fosse in possesso di soluzioni simili, non bisogna temere. Ecco un’alternativa pratica ed economica mettere al riparo la propria autovettura anche se non si possiede un garage, i tendoni per auto.

Principali benefici offerti

I tendoni per auto sono delle astute e validissime soluzioni utili per riparare, in estrema sicurezza, il proprio veicolo. I materiali con cui vengono realizzati sono di prima qualità e offrono una copertura impeccabile. Queste strutture, nella loro versione base, offrono un ottimo isolamento su tre lati. L’esposizione ai principali urti è estremamente ridotta, ma non del tutto annullata. Per ovviare a questa problematica, le versioni più accessoriate prevedono l’aggiunta di appositi portelloni per evitare ulteriormente il rischio di danni.

A differenza di altre tipologie di strutture di riparo, i tendoni hanno un peso irrisorio. Proprio questo fattore è importantissimo qualora si volesse trasportare altrove la struttura, per necessità incombenti. Oltre alla praticità, il punto di forza di queste soluzioni è senz’altro il prezzo, estremamente concorrenziale.

Il costo di una struttura in muratura, in base alle dimensioni, può variare dai 5 ai 30 mila euro. Discorso profondamente diverso se si tratta dei tendoni, il listino prezzi infatti parte da soli 800 euro. Le versioni “top di gamma” permettono di risparmiare più del 70%, rispetto alle soluzioni precedentemente citate.

A differenza dei normali prefabbricati, destinati all’uso di autorimessa, i tendoni per auto non necessitano di un progetto o di speciali permessi. Una volta acquistata la tensostruttura e ancorata saldamente al terreno, non sarà sufficiente provvedere ad ulteriori interventi e sarà immediatamente pronta all’uso”.

Ecco perché è auspicabile ricorrere, senza timore, a queste intelligenti e convenienti soluzioni.

