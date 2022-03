Sicuramente sarà capitato a tutti di trovarsi incastrati in una chiamata interminabile con qualche collega, amico, parente o conoscente che proprio non ne vuole sapere di mettere giù la cornetta. E oltretutto, il telefono sembra squillare proprio nei momenti più inopportuni, come quando abbiamo appena scolato la pasta o siamo alle prese con un importante progetto di lavoro.

Dover perdere delle ore impegnati in una conversazione telefonica che non ci interessa può mandare all’aria i nostri piani per la giornata, oltre che essere causa di noia, nervosismo e frustrazione. Ma come fare a sfuggire a chi ci chiama senza ignorare le chiamate e senza essere maleducati? C’è un trucco semplicissimo che tutti dovremmo mettere in atto, vediamo quale.

Diciamo questa frase appena rispondiamo al telefono

Il trucco sta nel dare un avvertimento fin da subito che la chiamata non potrà protrarsi a lungo, ma non per colpa nostra. Quando tiriamo su il telefono, diciamo immediatamente al nostro interlocutore che abbiamo la batteria quasi scarica. “Scusa, potrebbe cadere la telefonata perché ho la batteria al 2%” è un modo educato e assolutamente non sospetto per invitare il nostro interlocutore a farla breve, dato che la chiamata rischia di interrompersi senza preavviso. Ma possiamo sfruttare questo trucchetto anche in un altro modo.

Ecco un trucchetto che funziona sempre per chiudere una chiamata all’improvviso senza sembrare maleducati e senza destare sospetti

Oltre a spingere l’interlocutore ad essere veloce, possiamo anche semplicemente chiudere la chiamata all’improvviso, senza avvertimenti e senza salutare. Il nostro interlocutore penserà che ci si sia scaricata la batteria e quindi non se la prenderà e non vedrà il gesto come un segno di maleducazione da parte nostra. Semplicissimo ed efficace. Prendiamo quindi l’abitudine di utilizzare questo stratagemma. Ecco un trucchetto che funziona sempre con gli scocciatori al telefono. Ma cosa fare se vogliamo essere più diplomatici?

Quali frasi usare in un contesto professionale

Se non possiamo permetterci di interrompere bruscamente la chiamata, magari perché si tratta di un importante contatto di lavoro, abbiamo comunque alcuni modi per comunicare all’interlocutore che non deve dilungarsi. Ecco un trucchetto che funziona sempre per accorciare le noiosissime chiamate: informiamo il nostro interlocutore che abbiamo un impegno improrogabile tra cinque minuti. Magari una consegna impellente al lavoro, una riunione che sta per iniziare o dobbiamo prendere un treno, o recuperare i bambini a scuola o altro.

Consideriamo anche l’idea di non rispondere proprio al telefono e di mandare invece un SMS qualche minuto dopo. Il nostro interlocutore sarà spinto a usare lo stesso mezzo e a rispondere per SMS invece di chiamare.

Lettura consigliata

Se non vogliamo seccatori su WhatsApp quando siamo via dall’ufficio o in vacanza ecco il trucco che pochi conoscono per impostare una risposta automatica