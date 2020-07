Il Ftse Mib Future sembra pronto per ulteriori forti slanci rialzisti,. Su cosa puntare da ora in poi? Ci sono opportunità interessanti sul listino azionario italiano? Ecco un titolo azionario da comprare in apertura di domani perchè sottovalutato del 76% e pronto allo scatto rialzista. Cosa ci fa esprimere questo giudizio?

Ci sono titoli azionari i cui prezzi rimangono fermi per diverso tempo oppure continuano a scendere nonostante abbaino bilanci che esprimano una certa sottovalutazione e conti in ordine. E’ il caso ad esempio di Techedge SpA (MIL:EDGE) società che offre soluzioni e servizi aziendali in tutto il mondo.

Il titolo ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 4,49 dopo aver segnato un minimo settimanale a 4,12.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Da inizio anno il minimo segnato è stato a 3,70 ed il massimo a 5,16. La società è stata quotata nel 2018 ed è entrata in contrattazione ad un prezzo di 4,25.

Il minimo di 3,70 è stata la massima escursione ribassista da quel momento, mentre 5,16 quella rialzista. Cosa attendere da ora in poi?

Ecco un titolo azionario da comprare in apertura di domani perchè sottovalutato del 76% e pronto allo scatto rialzista

In base ai calcoli del modello di valutazione dei bilanci del discounted cash flow il nostro Ufficio Analisi stima un prezzo obiettivo di fair value a 7,91. Non abbiamo trovato giudizi o raccomandazioni di altri analisti in modo da parametrare e confrontare la nostra raccomandazione.

Qual è la migliore strategia da applicare al momento attuale?

Negli ultimi giorni sembra si sia formato un pattern rialzista di fine ribasso e inizio esplosione dei prezzi. Nel brevissimo 4,49/4,64 si presenta come resistenza ama queste potrebbe venire superate agevolmente già nella giornata di domani, al massimo martedì.

Segnale operativo

Comprare in apertura di lunedì con stop loss a 4,11 ed obiettivo primo a 4,64 e poi 5,16 nei prossimi 1/3 mesi. Riteniamo che questo titolo vada comprato e mantenuto in portafoglio di lungo termine per obiettivo i 7,91 stimati.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta definiremo la tendenza in corso e i relativi punti di inversione.