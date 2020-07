A quanti si chiedono quando arriva il rimborso 730 per i pensionati il nostro team di esperti risponderà in una manciata di minuti. Molti contribuenti si pongono domande simili perché la diffusione dell’epidemia di Covid-19 ha determinato non pochi sconvolgimenti. Fra i più evidenti lo slittamento di scadenze e pagamenti che ha generato non poca confusione in chi deve presentare la dichiarazione dei redditi. Il calendario di presentazione del modello 730 ha subito una rivisitazione e di conseguenza anche la data del rimborso.

Rimandiamo all’articolo “Quando arriva il rimborso Irpef 2020 sul conto corrente?” il lavoratore dipendente che ha presentato per tempo la dichiarazione dei redditi. Ora invece la nostra Redazione si occuperà di fornire risposte ai contribuenti che ormai percepiscono il trattamento previdenziale. Tuttavia per capire quando arriva il rimborso 730 per i pensionati occorre risalire alla data di presentazione del modello.

Quando arriva il rimborso 730 per i pensionati?

Il termine ultimo di presentazione del modello 730 coincideva con il 23 luglio, ma il calendario delle scadenze non è più lo stesso. Come vi abbiamo accennato, a seguito del coronavirus i contribuenti hanno tempo fino al 30 settembre 2020 per presentare la dichiarazione dei redditi. Il che tuttavia equivale a dire che slitta ulteriormente al data del rimborso che spetta ai pensionati. Più tardi verrà presentato il modello 730 più si allontanerà la data di ricezione del rimborso.

Si tenga conto che l’INPS inizierà ad erogare il rimborso non prima di due mesi a partire dal momento in cui giungerà la documentazione reddituale. Ciò significa che alcuni pensionati potrebbero ricevere il rimborso 730 non prima di ottobre o novembre 2020.

Se l’invio della dichiarazione dei redditi risale al periodo tra il 21 giugno e il 15 luglio scorsi il rimborso raggiungerà il contribuente entro il 23 luglio. Per i modelli 730 che giungeranno tra il 16 luglio e il 31 agosto invece la data del rimborso coinciderà con il 15 settembre. Dovrà attendere il 30 settembre infine il pensionato che presenterà la dichiarazione dei redditi tra il 1° e il 30 settembre.