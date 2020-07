Euforia a Piazza Affari: il Future Ftse Mib pronto a ritornare in area 40.000. È quanto andiamo dicendo da alcune settimane e ogni settimana che passa rafforza sempre più questo scenario. L’aspetto interessante è che il rialzo in corso non è “sfrenato”, ma prosegue alternando sedute molto forti ad altra di consolidamento. Ciò vuol dire che non si è ancora nella fase in cui gli investitori si buttano a capofitto sui mercati. C’è, quindi, euforia, ma non irrazionalità. Conseguentemente la strada al rialzo è ancora lunga.

Sicuramente i dubbi di chi dice che l’economia reale non rispecchia i valori di Borsa potrebbero essere veri. Tuttavia gli investimenti vanno fatti in base a quanto dicono in grafici che, come sappiamo, scontano tutto.

Euforia a Piazza Affari: il Future Ftse Mib pronto a ritornare in area 40.000. Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il Ftse Mib Future (quotazioni) ha chiuso la seduta del 10 luglio a quota 19688 in rialzo dell’1,28% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista e finalmente ha rotto in chiusura di giornata la fortissima resistenza sul primo ostacolo in area 19625. Erano diverse sedute, infatti, che assistevamo a chiusure superiori e inferiori al livello indicato. Solo il deciso allontanamento da questo livello potrebbe determinare il raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area 23110. Un primo indizio in tal senso si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 20580.

La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 30100.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e ha confermato la rottura della resistenza in area 19375 creando i presupposti per il raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 25150. La massima estensione rialzista si trova in area 30920.

Una chiusura settimanale inferiore 19375 farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Da notare che la tendenza rialzista è supportata da un segnale di BottomHunter.

Time frame mensile

Siamo solo a metà del mese, ma un’occhiata a quanto sta accadendo sul time frame mensile è d’obbligo. Al momento il break rialzista sarebbe confermato con I° obiettivo di prezzo in area 22195. A seguire gli obiettivi successivi si trovano in area 30790 e 39475.

Chiaramente una chiusura mensile inferiore a 19015 darebbe nuova forza ai ribassisti.

Approfondimento

La Borsa di Milano da ora in poi è pronta per un rialzo del 25%