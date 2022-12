Ecco un rimedio naturale dal buon profumo per eliminare i tarli dai mobili senza trappole

I tarli del legno sono un problema concreto che molti si ritrovano ad affrontare. Per liberarsene esistono trappole e rimedi commerciali. In alternativa, vi sarebbe un prodotto particolare a nostra disposizione che senza creare problemi potrebbe aiutarci e non poco.

I mobili di casa sono pregiati e arredano l’interno facendolo sembrare più bello e stiloso. Pulirli e proteggerli è un dovere se vogliamo che restino belli come appena comprati. Purtroppo, questo compito si complica quando ci fanno visita alcuni insetti alquanto sgradevoli. Li conosciamo col nome di tarli e sono probabilmente i veri nemici del legno.

Per evitare che rovinino del tutto il materiale a cui teniamo tanto potremmo chiedere aiuto a una ditta di disinfestazione. Ma se volessimo risparmiare, sarebbe meglio provare con dei rimedi fai da te. Alcuni sono piuttosto invasivi e non del tutto sicuri. Altri, invece, oltre a sistemare la situazione, si distinguono perché biologici e non rischiosi. Come una soluzione che potremmo avere già a portata di mano, semplice ma molto utile per debellare il problema dei tarli.

Dove depongono le uova questi voraci animaletti

I tarli sono dei coleotteri molto piccoli. A volte li si confonderebbe con le tarme, che invece amano sgranocchiare i vestiti. La grandezza varierebbe in base alla specie, ma difficilmente supererebbe i 2,5 cm. Gli esemplari adulti hanno un corpo robusto di colore marroncino, con due paia di ali e sei zampe. Nel corso della vita depositano delle uova, da cui nasceranno le larve biancastre che tanto amano divorare il nostro legno. Gli insetti tendono a nidificare in particolare tra le fessure dei mobili, nei vasi e dentro le superfici rugose. Perciò, l’attenzione andrebbe rivolta anche a elementi come il parquet e le travi.

Come capire se si tratta di loro

Viste le dimensioni quasi impercettibili a occhio nudo, non è semplice avvistare un tarlo in casa. Più facile potrebbe essere verificare la sua presenza osservando le condizioni delle superfici eventualmente attaccate. Su queste, per esempio, potrebbero esserci dei piccoli cumuli biancastri e di consistenza farinosa. Si tratta del rosume, una miscela di escrementi e fibre di legno che questi insetti depositano. Oltre a questo primo indizio, potremmo constatare la presenza di nuovi buchi sul mobile. Oppure, avvicinare l’orecchio e sentire se vi sia qualche rumore sospetto al suo interno.

Ecco un rimedio naturale dal buon profumo con cui scacciare i tarli dalla casa

I prodotti con cui dire definitivamente basta all’invasione dei tarli sono diversi. Ma ce n’è uno che potrebbe risultare davvero efficace ed è del tutto naturale. Si tratta del sapone di Aleppo. Basterà ridurlo in scaglie e, dopo aver spolverato il mobile, usarle per coprire tutti i buchi. Essendo prodotto con olio di oliva e alloro, farà da repellente emettendo una piacevole fragranza nell’ambiente. Ecco un rimedio naturale dal buon profumo, facilmente reperibile online e nei negozi specializzati.