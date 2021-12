In Italia il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa della regista Lina Wertmüller. In pochi forse sapranno che alcuni suoi film e opere sono considerate cult anche all’estero. Ecco che per farci un’idea potrebbe essere utile vedere almeno uno dei suoi film più rappresentativi. Peraltro, le sue doti artistiche l’hanno portata a rappresentare un primato mondiale. Infatti, è stata la prima donna ad ottenere la candidatura ad un Premio Oscar per la miglior regia. Questo è avvenuto nel 1977 per il film Pasqualino Settebellezze.

Inoltre è stata una delle fortunate artiste ad ottenere un Premio Oscar onorario (anche conosciuto come Premio Oscar alla Carriera) per il suo provocatorio scostamento dalle norme politiche e sociali. Dunque ecco un film di Lina Wertmüller che dovremmo assolutamente vedere e che è cult in tutto il Mondo.

Un esperimento sociale ma anche una commedia molto divertente

Il film di cui stiamo parlando si chiama “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” ed è una commedia che ha visto la luce nel 1974. Il film parla di un naufragio presso un’isola deserta al largo della Sardegna da parte di un pescatore comunista siciliano e di una altolocata, bella e viziata signora del Nord Italia. La convivenza forzata pone di fronte due filosofie diametralmente opposte.

Queste riguardavano metaforicamente due anime del Paese. Da un lato, la spensieratezza del grande benessere, e dall’altro la povertà rude e dalle idee molto conservatrici. La convivenza segna le vite dei due protagonisti. Costretti a guardarsi e talvolta a odiarsi. Alle volte a collaborare e persino ad amarsi. Ritornati alla vita nella società civile, dovranno fare anche i conti con loro stessi.

Ecco un film di Lina Wertmüller che dovremmo assolutamente vedere e che è cult in tutto il Mondo

La regista ha affrontato spesso il tema del ruolo della donna nella società ed ha provato con brillantezza a ritrarre le contraddizioni del suo tempo. Questo film è diventato un cult per essere sintetico e diretto nell’affrontarle. Inoltre, vede due splendide interpretazioni da parte dei due protagonisti, Mariangela Melato e Giancarlo Giannini. Il film è attualmente disponibile, per esempio, sulla piattaforma streaming Infinity +.

Per chi volesse poi approfondire ulteriori opere della regista, un altro lungometraggio da gustarsi ulteriormente è Pasqualino Settebellezze. Infine pochi sanno che su RaiPlay sono sempre disponibili gratuitamente moltissimi titoli. In particolare è possibile gustarsi anche delle pellicole premiate con il Premio Oscar ed ecco una notizia interessante a tal proposito.