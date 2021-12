La creazione e l’esecuzione di metodi per alleggerire la vita quotidiana sono un segno distintivo dei popoli orientali. I giapponesi, guidati dalla loro naturale inventiva, amano lasciarsi andare con leggerezza alla conquista dei buoni propositi. Ed ecco che metodi per migliorarsi e star bene con sé stessi vengono alla luce giorno dopo giorno. Rituali e usanze tradizionali accompagnano un popolo verso l’accoglienza del nuovo anno. Tra decorazioni, piatti tradizionali e serate in famiglia, ci apprestiamo anche noi ad accogliere al meglio il 2022.

Altro che pulizie di primavera, diamo il benvenuto al nuovo anno in casa con il metodo giapponese facile e veloce

Certamente un popolo caratterizzato da una cultura variegata, quello giapponese, ben lontana dalla nostra occidentale. In attesa del Capodanno, una delle prime cose che fanno i giapponesi è quella di dedicarsi alle pulizie di fine anno. Attraverso un rituale e un metodo. Il rituale, definito Hakizome, serve a liberarsi dello sporco vecchio per presentarsi all’alba del nuovo anno completamente puliti e rinnovati. Questo rituale trova la sua applicazione nel metodo Oosouji, attraverso cui le persone puliscono a fondo tutta la casa. Lo scopo principale di questo metodo è quello di lasciare da parte tutto ciò che materialmente e mentalmente appartiene al passato. In questo modo, saremo capaci di abbracciare e accogliere nella nostra vita solo le cose nuove che ci spingono direttamente verso il futuro.

Pianificazione

Per seguire al meglio il metodo Oosouji la pianificazione è importante e ci sono alcuni passaggi da seguire.

Prima di tutto dovremmo pianificare una giornata precedente alla fine dell’anno da dedicare alla completa pulizia della nostra casa. Organizzarci poi al meglio e avere a portata di mano tutti gli strumenti e i prodotti da utilizzare. Inoltre dovremmo iniziare il lavoro di pulizia al mattino, poiché la nostra testa è libera da eventuali pensieri. Dovremmo comunque evitare di iniziare le pulizie in una giornata della settimana a caso, non programmata, poiché non porteremo mai a termine il lavoro.

Altra cosa necessaria è quella di guardarci intorno e gettare via tutto ciò di cui non abbiamo bisogno. Eliminiamo il superfluo. Se abbiamo in casa oggetti, doni o vestiti che non ci servono, possiamo liberarcene o magari donarli a qualcun altro.

Ovviamente spegniamo gli apparecchi elettronici, dalla tv allo smartphone. Isoliamoci completamente dal Mondo che ci circonda, così da non avere alcuna distrazione.

Esecuzione

Iniziamo con il pulire la casa da cima a fondo e con metodo. Cominciamo dall’alto verso il basso, raccogliendo la polvere in un unico punto. Proseguiamo la pulizia seguendo un ordine prestabilito. Iniziamo magari dalla cucina e dal bagno, poiché solitamente sono gli ambienti della casa che necessitano di uno sforzo maggiore.

Ovviamente, secondo la filosofia di questo metodo, si consiglia di utilizzare prodotti naturali per la pulizia. In questo modo, infatti, si eviterà di esporre le superfici della casa e gli oggetti a prodotti tossici e si otterrà un ambiente davvero sano. Altro che pulizie di primavera, diamo il benvenuto al nuovo anno in casa con il metodo giapponese facile e veloce con ordine e pianificazione.

